Mask bi gradio akcelerator čestica za CERN

Budući kružni akcelerator čestica, 100 kilometara dugačak tunel ispod Švajcarske u kojem bi naučnici CERN-a izvodili fizikalne eksperimente, mogao bi dobiti zanimljivog partnera.

Elon Mask, šef Tesle i kompanije Boring, pohvalio se na Twitteru da je s direktoricom CERN-a Fabiolom Đanoti razgovarao o mogućnosti da njegova kompanija Boring iskopa tunel za budući kružni akcelerator.

Director of CERN asked me about Boring Co building the new LHC tunnel when we were at the @royalsociety. Would probably save several billon Euros.