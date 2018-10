Mask najavio otvaranje prvog tunela ispod Los Anđelesa

Brzi tranzitni tunel koji kompanija Boring Company kopa ispod Los Anđelesa bit će otvoren 10. decembra, potvrdio je osnivač Ilon Mask.

Mask je putem Twittera potvrdio otvaranje tunela, kao i besplatne vožnje za javnost naredne večeri.

Testni tunel dužine 3,2 kilometra, koji se nalazi ispod sjedišta kompanije SpaceX u Hautorneu u Kaliforniji, je dokaz odličnog koncepta podzemnog javnog transportnog sistema čiji je cilj transportovati putnike i vozila ispod zakrčenih puteva, a za to će se koristiti električne platforme nazvane "skejtovi". Skejtovi će teoretski transportovati od osam do 16 putnika ili jedno putničko vozilo preko magnetnih šina brzinom do 250 km/h.

U avgustu je Mask objavio fotografiju Teslinog Modela S u istom Havtorn tunelu, a u junu je kompanija izabrana da izgradi brzu tranzitnu vezu između centra Čikaga i Međunarodnog aerodroma O'Hare. Boring Company je saopštio da će napraviti drugi tunel u Los Anđelesu.

Mask je prošle godine kazao da se nada da će povezati Njujork i Vašington podzemnim hyperloopom te je dobio odobrenje administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

The first tunnel is almost done — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2018

(Klix.ba)