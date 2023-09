Meksičkom Kongresu predstavljena tijela "druge vrste" (VIDEO)

MEKSIKO SITI - Poznati meksički novinar i ufolog Haim Mausan predstavio je ove sedmice tamošnjim političarima u Kongresu "dokaze" o postojanju "druge vrste na ZemljI", javlja meksički "CNN".

Dva mala tijela, za koje Mausan tvrdi da nisu ljudska, pronađena kod Kuske u Peruu, izložena su u staklenim sanducima u Kongresu.

Mausan je pod zakletvom svjedočio kako mumificirana tijela nisu zemaljska, kao i da je trećina njihovog DNK-a nepoznata.

"Ne znamo jesu li vanzemaljci ili ne, ali bili su inteligentni i živjeli su s nama. Trebali bismo ponovno pisati istoriju" kazao je Meksikanac.

U Kongresu su bili i predstavnici SAD-a, Japana, Francuske, Argentine, Perua, kao i profesori s Harvarda, koji su imali što za čuti, piše "El Pais".

BREAKING: Alleged mummified alien corpses displayed at Mexico's Congress today, suspected to be 1,000 years old. UFO enthusiasts celebrated a remarkable event today in Mexico City's Congress, led by journalist and ufologist Jaime Maussan. This official gathering unveiled two… pic.twitter.com/Mba2hDpQ0C

Prisutan je bio i bivši američki pilot Rajan Grejvs, koji je svjedočio i pred američkim Kongresom o svojim susretima s NLO-ima.

"Ovo nisu produkti ljudske evolucije. Nisu ni bića pronađena kod pada NLO-a. Oni su pronađeni u rudnicima" tvrdi ufolog.

Jedan od pozvanih stručnjaka svjedočio je, takođe pod zakletvom, kako su u jednom od tijela nalaze jajašca s embrijonima. Dodao je i da oba primjerka imaju implantante od rijetkih metala poput Osmijuma.

UFO Scientists display two ‘Alien’ corpses believed to be 1,000 years old at Mexico’s Congress, which were retrieved from mines in Cusco, Peru On Tuesday, two corpses believed to be of “non-human” alien species were displayed in the Congress for the public. It is said that… pic.twitter.com/1L0Uc1UPkF