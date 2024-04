Mladić iz BiH postao član organizacije u kojoj je samo dva odsto svjetske populacije

ČAPLJINA - Mali broj ljudi na svijetu može se pohvaliti da ima IQ veći od 150, a jedan od njih je 20-godišnji Čapljinac Mladen Golo.

Upravo zbog te brojke, odnosno rezultata ostvarenog na testu, Mladen je primljen u Mensa organizaciju Bosne i Hercegovine, koja je članica svjetske Mensa organizacije u kojoj je svega dva odsto svjetske populacije.

Radi se o mladiću koji je rođen 2004. godine, a koji se trenutno bavi softverskim inženjerstvom - tačnije Game Development i System / Embedded Development.

Mladen je za "Bljesak.info" podijelio svoja iskustva sa testiranja kojima je dokazano da ima nadprosječno visok IQ.

Kako je došlo do toga da se prijavi na ovo testiranje.

"Odlučio sam se prijaviti na poticaj obiteljske prijateljice dr. Rahić, jednostavno", kaže ovaj samozatajni mladić.

Testiranje je bilo održano 9. marta na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu.

"Na testiranju je bilo oko 60 ljudi. Testovi su sadržavali zadatke koji testiraju logičko razumijevanje i prepoznavanje uzoraka. O rezultatima sam obaviješten 27. ožujka 2024", objašnjava Mladen proces.

Na pitanje je li bilo teško ili lako, kaže – ni jedno ni drugo.

"Nije bilo ni lakših niti težih zadatka. Jednostavno sam logički razmišljao koji je pogodan odgovor", kaže Mladen.

Pitali su ga i je li po završetku odmah imao osjećaj kakav će biti rezultat.

"Naravno da nisam jer ne postoji netočan odgovor te time nisam imao ideju o vlastitoj razini IQ-a", ističe Mladen.

Kada su u pitanju brojke, po Katelovoj skali Mladenova vrijednost IQ-a je 152, a po Stanford-Binetovoj 135.

Mladen nam jednostavnim riječima objašnjava i svoje osjećaje kada je saznao rezultate.

"Bio sam zadovoljan, no čišto me je zanimala razina vlastitog IQ-a", ističe on.

Šta mu znači ovaj uspjeh u životu pitanje je koje se nameće samo po sebi.

"S obzirom da je potvrđeno da imam visoku razinu IQ-a to mi je dalo samopouzdanja da nastavim dalje ostvarivati vlastite ambicije i ciljeve", poručuje ovaj Čapljinac.

Planira se, dodaje za kraj, baviti programiranjem.

"Planiram studirati programiranje, steći zvanje u struci i nastaviti karijeru u programiranju", pojašnjava on.

Na slična testiranja se, kaže, ne planira prijavljivati u skorijoj budućnosti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.