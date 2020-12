Mladunče vuka savršeno očuvano u ledu poslije 57.000 godina

Potpuno očuvano i zaleđeno tijelo mladunčeta vuka pronađeno je na sjeveru Kanade, a kanadski stručnjaci navode da je staro najmanje 57.000 godina.

Mladunče je u sloju permafrosta pronašao kopač zlata 2016. godine blizu Douson Sitija.

Dlaka, zubi, kandže i skoro čitav ostatak tijela potpuno je netaknut, a naučnici objašnjavaju da je to najpotpunija i najstarija mumija vuka.

This 57,000-year-old mummified wolf pup is the most complete specimen ever discovered. https://t.co/XIQtFrvouI

"Ovo je najpotpuniji primjerak vuka iz ledenog doba. Svo meko tkivo, izuzev očiju, je netaknuto. To je izuzetno rijetko", kaže Džuli Mičen, profesorka anatomije na Univerzitetu De Mojn u Ajovi.

Naučnici su uspjeli da putem brojnih metoda - poput radioaktivnog ugljenika, DNK uzoraka, fizičkog mjerenja i analiziranja izotopa - utvrde da je mladunče uginulo prije 56.000-57.000 godina.

Nearly 60,000-year-old mummified #wolf pup found in Canadian #permafrost. "She's the most complete wolf #mummy that's ever been found," says first author @SaberCatWoman. Read more in @CurrentBiology https://t.co/c4Jq8xdGj4 pic.twitter.com/ybZxTDFGtJ