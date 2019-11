Mnemotehnike za bolje pamćenje

Treniranje mozga jednako je bitno kao i fizički trening, a osim što će vam pomoći u poslu postaće i snažno unapređenje samopouzdanja. Od JIB-a do PIN-a, od perona na autobuskoj stanici do jednostavne narudžbe u prodavnici pa sve do totalnog zaborava i gubljenja u vremenu i prostoru.... Multitasking ili kada smo, ono, dogovorili sastanak: u 9.30 ili u 10 sati?!? Još su Stari Grci njegovali metode koje su olakšavale usvajanje novih informacija i poboljšavale memoriju.

I baš je boginja pamćenja i dovitljivosti Mnemozina bila omiljena Zevsu, koji je s njom provodio više vremena nego s ijednom drugom.

Rezultat njihovih devet dana i devet noći dugih ljubavnih susreta devet je muza - Euterpa, Kaliopa, Klio, Erato, Melpomena, Polihimnija, Terpsihora, Talija i Uranija.

Šta su mnemotehnike

Tokom školovanja, ali i cijelog života, moramo usvojiti ogromnu količinu novih informacija, koje treba i zapamtiti. Često su one kompleksne, apstraktne i nepovezane, što značajno otežava njihovo pamćenje. Baš u tu svrhu su Stari Grci domišljato razvili jednostavne, ali sofisticirane metode mnemotehnike, odnosno mentalne strategije za unapređivanje i olakšavanje pamćenja.

Moguće ih je podijeliti na verbalne, slikovne ili mješovite, a najviše se koriste upravo verbalne. Savremena su istraživanja pokazala da se primjenom mnemotehnika pamćenje može poboljšati čak i do 200 odsto!

Kako funkcionišu mnemotehnike

Način funkcionisanja vrlo je jednostavan. Princip je da se informacija koja se želi zapamtiti dovede u vezu s nečim poznatim s ciljem stvaranja jasne slike. Na takav se način asocijativnim putem nove informacije pohranjuju u dugoročno pamćenje te kasnije s lakoćom primjenjuju. Zanimljivo je navesti da djeca pamte 10 odsto onoga što čuju, 20 odsto onoga što slušaju, 30 odsto onoga što vide, 50 odsto onoga što vide i čuju, 70 odsto onoga što izgovore te 90 odsto onoga što izgovore i učine.

Vrste verbalnih mnemotehnika

Nekoliko je djelotvornih oblika mnemotehnika koje se mogu jednostavno primjenjivati.

*Metoda skraćivanja

Metodu skraćivanja gotovo svi koristimo vjerovatno ni ne znajući da se radi o drevnoj mnemotehničkoj vještini. Stvarajući lako pamtljive akronime lakše se usvajaju dugačke ili komplikovanije informacije.

Dobar primjer za to je način na koji su se nekada pamtile države koje su okruživale bivšu Jugoslaviju. Znalo se reći da je ona okružena BRIGAMA (Bugarska, Rumunija, Italija, Grčka, Albanija, Mađarska i Austrija). Skraćujući tako duže informacije u akronime koji pojedincu nešto znače, one se mogu jednostavnije i uspješnije zapamtiti.

*Elaborirano kodiranje

Dodajući novim informacijama one poznate, stvara se cjelina koju je lakše zapamtiti. Ova je metoda posebno korisna pri pamćenju različitih formula.

Na primjer, pamćenje formule E=mc2 može se olakšati pretvaranjem u rečenicu "Einstein miriše cvijeta dva".

Pamćenje rasporeda boja u spektru takođe se može olakšati ovom metodom. Tako ljubičastu, modru, zelenu, žutu, narandžastu i crvenu možemo pretvoriti u rečenicu "Ljubav mora zauvijek životom našim cvjetati".

Svako tako može "pretakati" duže informacije u njemu pamtljive rečenice ili čak rečenične nizove.

*Rečenični mnemonici

Rečeničnim mnemonicima olakšava se pamćenje informacija na način da se od njih stvori smislena i povezana priča.

Najnavođeniji primjer za to je primjer iz hemije, kada je pri miješanju vode i hemikalije vrlo bitno šta se u što ulijeva - naime, vrlo je opasno ulijevati vodu u kiselinu.

Ako se tu nadalje primijene akronimi, dobiva se riječ VUK, kojeg percipiramo kao opasnu životinju, koja je asocijacija na opasnost koju krije ulijevanje vode u kiselinu.

*Rima i ritam

Sjetite se učitelja u nižim razredima koji su vam pjevanjem pjesmica olakšavali pamćenje određenih postulata. Ako je potrebno upamtiti pravilo koje govori o mijenjanju stanja u zagradi ovisno o predznaku ispred nje, pomaže pjesmica u rimi:

"Ako je ispred zagrade više, zagrada se briše. Ako je ispred zagrade manje, u zagradi se mijenja stanje."

Ili, pak, "Ja znam jer sam lumen, gustoća je masa kroz volumen".

No, ova tehnika nešto se manje koristi u odrasloj dobi jer smišljanje rime često oduzima previše vremena.

Ostale (neverbalne) mnemotehnike

**Mentalne mape

Učenje i pamćenje pomoću takozvanih mentalnih mapa danas je vrlo popularno i široko zastupljeno. Ta mnemotehnika vizuelnog tipa temelji se na šematskom opisu određene spoznaje ili ideje, koji sadržava riječi, rečenice, simbole i crteže koji predstavljaju značenje tih ideja.

U središnjem se dijelu nalazi ključna riječ (tema), a oko nje se granaju ostale povezane ideje koje čine cjelinu. Ti razgranati elementi podijeljeni su u grupe kako bi se lakše organizovalo znanje.

**Metoda prostornog uređenja stranice

Slična mentalnim mapama, ova metoda temelji se na konceptu da se bilješke razmjeste na papiru kako bi se stvorio prostorni raspored prikladan za pamćenje.

Prisjećanjem mjesta na kojem se neka informacija nalazi, olakšava se njeno pamćenje.

Metoda ključnih riječi

Metoda ključnih riječi mješovita je mnemotehnika koja kombinuje korištenje rime i živopisno, čak i bizarno, predočavanje. Vrlo je djelotvorna pri učenju stranih jezika ili novih, dosad nepoznatih nam riječi. Na primjer, riječ lizzard (engl. gušter) povezujemo sa sličnom riječi u našem jeziku, npr. lizati i s njom stvorimo sliku guštera koji liže sladoled. Navedene metode mnemotehnike mogu biti djelotvorna pomoć pri učenju, kako djeci, tako i odraslima.

Nije, naravno, nužno koristiti sve metode, nego izabrati one koje pojedincu najviše odgovaraju i najjednostavnije su mu za primjenu.

