Nađen treći najveći dijamant na svijetu

Kompanija koja se bavi proizvodnjom dijamanata Debsvana objavila je otkriće vrijednog kamena od 1.098 karata - trećeg najvećeg dijamanta na svijetu.

Kompanija je dijamant pronađen 1. juna pokazala predsjedniku zemlje Mokgweetsiju Masisiju, piše The Guardian.

"Vjerujemo da je ovo treći najveći dijamant na svijetu. To je rijedak i vanredan kamen. Donosi nadu naciji koja prolazi kroz teška vremena", rekla je Linet Armstrong, direktoror Debswane.

In pictures: Botswana President Mokgweetsi Masisi and First Lady Neo Masisi show off a 1,098-carat diamond unearthed by Debswana mining company that is said to be the world's third biggest diamond pic.twitter.com/7PQgB723dZ