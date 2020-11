Nakon što je otkrio tajnu grobnicu u piramidi mačke bježale od njega

Egipćanin koji je otkrio jednu od tajnih grobnica u piramidi visoko rangiranog sveštenika poznatog kao Vahtje, tvrdi da mu je otkriće izmijenilo život.

Grobnica sveštenika bila je netaknuta 4.400 godina i otkrivena je u Sakari, velikom arheološkom nalazištu. Sveštenik je imao visoki rang za vrijeme vladavine faraona Neferirkare Kakaija iz pete dinastije.

Hamada Šehata Ahmed Mansur, Egipćanin koji je pomagao arheolozima u istraživanju ove grobnice, svjedočio je o svom iskustvu u dokumentarnom filmu "Tajne grobnice u Sakari", koji je emitovan nedavno na Netfliksu.

Mansur je u piramidi otkrio grobnicu u kojoj su bile sahranjene mumije mačaka, kao poklon boginji Bastet, koja je prikazivana sa glavom mačke. Boginja Bastet, između ostalog, bila je i zaštitnica trudnoće i rađanja, ali i boginja koja štiti od zaraznih bolesti i zlih duhova.

Egipćanin svjedoči da je, poslie iskopavanja u grobnici, doživeio neobično iskustvo – njegove mačke počele su da se ponašaju čudno.

"Otkako sam počeo da iskopavam grobnicu u kojoj su mumije mačaka, kada me mačke vide kod kuće, bježe od mene. Plaše me se. Ne ponašaju se kao ranije prema meni, kao kućni ljubimci. Kada se to desi, kažem im 'u pravu ste, ja sam vaše pretke iskopao iz zemlje i spakovao ih u magacin'. Možda misle da ću isto to da uradim i njima", ispričao je Mansur.

Mačke su u starom Egiptu smatrane magičnim bićima koja donose sreću. Egiptolozi navode da su mačke imale status gotovo kao božanstvo, a nekoliko bogova u koje su Egipćani vjerovali prikazivano je u njihovom obličju. Poslije smrti, mačke su često bile mumificirane

(Sputnjik)