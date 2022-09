Napravljen sintetički embrion miša

Sintetički embrion, napravljen bez spermatozoida ili jajnih ćelija, mogao bi da dovede do novih procedura u rješavanju problema dobijanja potomstva.

Naučnici su napravili mišje embrione u laboratoriji, a to bi jednog dana moglo pomoći porodicama koje se nadaju potomstvu, pokazalo je novo istraživanje.

A team at the University of Cambridge led by Polish-British biologist Magdalena Żernicka-Goetz have created a "synthetic" embryo with a brain and beating heart grown without eggs or sperm, and instead from stem cells https://t.co/7i1i53Pcrh