Napravljene naočare s proširenom stvarnosti i za pse

Naočare s proširenom stvarnosti ne moraju biti samo koristan alat za čovjeka, a jedna američka kompanija pokazala je da mogu povećati i učinkovitost pasa.

"Caka" je u tome što je riječ o, naravno, vojnoj tehnologiji.

Proširena stvarnost za pse je tu i stvar radi. Na ideju za takozvane "dogle" (doggles) ili naočale s proširenom stvarnosti za pse, došao je A.J. Peper, osnivač kompanije Command Sight.

Američka vojska smatra da bi njegov izum mogao promijeniti način na koji njihove specijalne jedinice usmjeravaju vojne radne pse na bojnom polju.

Peperova ideja bila je poboljšati komunikaciju između čovjeka i psa pa se zapitao, zašto ne staviti HoloLens (Microsoftove naočale s proširenom stvarnosti) na psa?

Peper je kao osnovu uzeo naočare za pse Rex Specs, koje američka vojska koristi za zaštitu očiju svojih pasa. Na njih je dodao optoelektroničku komponentu te na taj način napravio zaslon ispred oka psa putem kojeg pas može primati vizuelne naredbe ili putem kojeg se pas može navoditi.

Peperove naočale proširene stvarnosti za pse povezane su s uređajem kojeg koristi vojnik i pomoću koga vojnik može vidjeti isto što vidi i pas te komunicirati sa psom u stvarnom vremenu i izvan vidnog polja, što interakciju čini još učinkovitijom.

Američka vojska podržava Peperov projekt i pokazala je velik interes za njegove naočare.

To bi moglo napraviti revolucionarnu promjenu načina na koji koristimo vojne pse kad nisu na uzici, kaže Stiven Li, viši naučnik Army Research Laboratoryja.

Peper je prototip svojih naočara prvo testirao na vlastitom psu, Materu, koji je ujedno i maskota njegove kompanije. Ali, pravo pitanje je bilo može li pas zaista i učiniti nešto s informacijama koje dobije preko zaslona.

Odlučan odgovor na to obzirom na testove koje sam proveo jest da može, kaže Peper.

"Možete zamisliti moje oduševljenje kad sam stavio taj sisitem na svog psa, upalio ga i kad je on reagirao na indikator. Do tog trenutka sve je bilo samo teorija. Počeo sam skakati od sreće. Bio je to nevjerojatan trenutak, priznaje Peper.

Idući korak za Pepera je smanjiti i očvrsnuti čitav sistem, kao i učiniti ga potpuno bežičnim, kako bi ga se moglo testirati na terenu i s radnim psima specijalnih jedinica, za koje se smatra da bi se vrlo brzo trebali naviknuti na novu tehnologiju.

