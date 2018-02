Napredna tehnologija olakšava rad kineske policije

Kineska policija počela je sa korišćenjem naočara sa tehnologijom prepoznavanja lica.

Kako pišu kineski lokalni mediji, naočare se testiraju na željezničkim stanicama u Džengdžou gdje će se koristiti za skeniranje turista tokom predstojeće Nove godine.

Riječ je o periodu ekstremnih gužvi često opisanim kao periodom najvećih migracija na Zemlji.

Policija je saopštila da je do sada zahvaljujući naočarima uhapšeno sedmoro osumnjičenih za izvršenje teških krivičnih djela, ali i 26 osoba koje su putovale pod lažnim identitetom.

Iz kompanije koja je napravila ove naočare navode da su sarađivali sa lokalnom policijom kako bi razvili tehnologije koje odgovaraju njihovim potrebama.

Kina već duže vrijeme ulaže u napredne tehnologije za praćenje i razvoj vještačke inteligencije kako bi bilo moguće identifikovati osobu, ali i digitalno pratiti, piše The Verge.

Prema nekim procjenama, ova zemlja će do 2020. godine imati više od 600 miliona sigurnostih kamera.

