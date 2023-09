Naučnici napravili kartu misterioznih vilinskih krugova (VIDEO)

Naučnici su otkrili da su misteriozna područja na koje možemo naići u pustinjama Namibije i Australije mnogo raširenija nego što smo mislili. Naime, tamo postoje pustinjski travnjaci prošarani milionima čudnih krugova, u kojima nema ni trave ni druge vegetacije. Ovaj čudnovati fenomen dobio je stoga naziv vilinski krugovi.

Prema novoj procjeni stručnjaka, vilinske krugove možemo naći na 263 mjesta, odnosno na tri kontinenta i u 15 zemalja; uključujući Madagaskar i Srednju Aziju. Ove nove informacije mogle bi pomoći naučnicima da otkriju što ih tačno uzrokuje, piše Science Alert.

"Proveli smo globalnu i sistematsku procjenu vegetacionih uzoraka nalik vilinskim krugovima i otkrili stotine lokacija na tri kontinenta. Naša studija pruža uvid u ekologiju i biogeografiju ovih fascinantnih uzoraka te se radi o prvom atlasu njihove globalne distribucije", rekao je ekolog Emilio Guirado sa Univerziteta Alicante u Španiji.

Vilinski krugovi su prava ekološka misterija. Pojavljuju se u pustinjskim predjelima kao mrlje suve, gole zemlje, do oko 12 metara u prečniku te su gotovo uvijek međusobno odvojeni; ne dodiruju se ili preklapaju.

Mada još uvijek ne znamo sa sigurnošću što ih tačno uzrokuje, novija istraživanja ukazuju na to da bi za ovu tajanstvenu pojavu mogli biti djelimično odgovorni sićušni kukci. Naučnici su neko vrijeme razmatrali ideju da ih stvaraju toksini koje za sobom ostavljaju druge biljne vrste, no ta je hipoteza isključena prije par godina.

Naučnici su u novom istraživanju analizirali satelitske snimke vrlo visoke rezolucije i proučavali područja širom svijeta.

"Otkrili smo 263 lokacije s obrascima vegetacije nalik na vilinske krugove. Među njima su već identifikovana mjesta u Namibiji i Zapadnoj Australiji, ali i Zapadna Sahara, Afrički rog, Madagaskar i slično", pišu naučnici u istraživanju.

Uspjeli su identifikovati specifične karakteristike zajedničke svim mjestima s vilinskim krugovima, poput vrlo suvog, pustinjskog okruženja, visoke temperature, visoke sezonalnosti padavina i tla s vrlo malo hranjivih tvari i visokim sadržajem pijeska.

Ono što je zanimljivo, otkrili su da područja s vilinskim krugovima imaju stabilniju produktivnost vegetacije tokom vremena od okolnih područja na kojima nije zabilježen ovaj tajanstveni fenomen. Guirado i njegovi kolege smatraju da bi ovi nalazi mogli pomoći pri identifikaciji razloga specifičnih za neku regiju zbog kojih bi moglo doći do pojave vilinskih krugova.

Istraživanje naziva The global biogeography and environmental drivers of fairy circles objavljeno je u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, prenosi Index.hr.