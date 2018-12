Naučnici otkrili dinosaurusa koji je bio veći i od T- Reksa

Naučnici su otkrili fosilne ostatke ogromnog dinosaura mesoždera koji je harao sjeverom Italije prije 198 miliona godina, čija je smrt, a ne samo život bila upečatljiva.

Saltriovenator Zanelai bio je dug oko 7,5 metara, objavili su u naučnici, težio je najmanje tonu što znači da je u vrijeme kad je živio na početku razdoblja jure bio najveći poznati dinosaur mesožder.

I njegova smrt bila je upečatljiva.

Nakon što je uginuo njegov leš je nekako stigao do mora i potonuo na dno gdje su ga tokom mjeseci ili godina “jela” brojna morska bića prije nego što se pretvorilo u fosil.

Na njegovim kostima nađeni su tragovi koje su vjerovatno ostavile ajkule i druge ribe kao i tragovi morskih ježeva i male rupe koje su probušili morski crvi.

"To je jedinstveno", kazao je paleontolog Kristiano Dal Saso iz milanskog prirodnjačkog muzeja, koji je vodio istraživanje čiji su rezultati objavljeni u stručnom časopisu PereJ.

“U naučnoj literaturi spominju se neke kosti dinosaura koje su jele kopnene životinje poput dinosaura i, rjeđe, insekata. Najmanje tri vrste morskih životinja ostavilo je tragove na kostima saltriovenatora", dodao je.

Saltriovenator, koji ujedinjuje odlike nerazvijenih dinosaura mesoždera i onih razvijenijih, najavio je pojavu još većih dinosaurusa grabljivaca koji su živjeli kasnije tokom jure i krede. To je drugi dinosaurus koji je otkriven u Italiji, prenosi The Wire.

Saltriovenator, u prevodu lovac iz Saltrija, bio je dvonožna životinja lobanje duge 80 centimetara s oštrim zubima i prednjih ekstremiteta s po četiri prsta od kojih su tri imala kandže. Bio je star oko 24 godine i nepotpuno razvijen u trenutku smrti. Živio je u obalnom području u okruženju koje nalikuje na današnje Karibe i vjerovatno je lovio dinosaure biljojede te možda manje dinosauruse mesoždere kažu naučnici.

Dinosaurusi su se prvi put pojavili prije oko 230 miliona godina tokom trijasa. Fosil saltriovenatora otkriven je 1996. u jami u blizini sela Saltrio, 80 kilometara sjeverno od Milana.

To je dovelo do zahtjevnog posla odvajanja kostiju od kamena.

