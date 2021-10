Naučnici otkrili još jedan pozitivan efekat Mocartove sonate

Naučnici su otkrili da slušanje Sonate za dva klavira Volfganga Amadeusa Mocarta ublažava simptome epilepsije. Ovaj komad stimuliše frontalne režnjeve mozga povezane sa emocionalnom percepcijom.

Epilepsija pogađa oko jedan odsto svjetske populacije, od čega trećina ima oblik bolesti otporan na lijekove, odnosno na njih ne reaguje. Autori nove studije vršli su ispitivanje na 16 pacijenata. Tokom eksperimenta su im puštali Mocartovu sonatu (koja je odavno poznata po svojim pozitivnim terapeutskim efektima na moždanu aktivnost) i pratili njen efekat na njihov mozak.

Eksperiment je pokazao da je slušanje Mocartovog komada smanjilo nalete neuronske aktivnosti koje mogu dovesti do napada. Naučnici su mjerili moždanu aktivnost pomoću elektroencefalografije. Pokazalo se da je slušanje sonate 30-90 sekundi smanjilo broj eksplozija električne aktivnosti u mozgu u prosjeku za 66,5 odsto. Aktivnost se najviše smanjila u desnom i lijevom frontalnom režnju mozga, gdje se regulišu emocionalni odgovori.

Robert Kvan, doktorand medicinske škole Gejsel u Dartmutu i vodeći autor studije, rekao da je tim proučavao uticaj različitih žanrova na mozak pacijenata, posebno kompozitora kao što su Jozef Hajdn, Ričard Vagner, pjevač Badi Holi, kao i grupe Judas Prists i Niklbek, ali samo Mocartova kompozicija je izazvala pozitivan terapeutski efekat.

"Shvatili smo, takođe, da se efekti pojačavaju na prelazima između dužih muzičkih fraza", kaže Robert Kvan.

Istraživači su u početku sugerisali da je ovaj fenomen povezan sa emocionalnim efektima muzike, poput oslobađanja neurotransmitera dopamina tokom slušanja muzike. Međutim, otkrili su da se "Mocartov efekat" ne može objasniti oslobađanjem dopamina, budući da pacijenti nisu bili poznavaoci muzike, pa su čak izjavili i svoju emocionalnu ravnodušnost prema Mocartovim djelima.

"Sada imamo mnogo više pitanja nego odgovora. Ali, znate, to je uobičajeno u većini istraživanja, zar ne? Želimo da ponovimo eksperiment na većoj grupi pacijenata i to tokom dužeg vremenskog perioda kako bismo zaista dokazali sebi da se to dešava", napominje Kuon.

Takozvani "Mocartov efekat" predmet je istraživanja još od kada su naučnici 1993. objavili da su ljudi koji su slušali K448 10 minuta dnevno - poboljšali vještine prostornog zaključivanja.

