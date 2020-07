Naučnici otkrili obrazac ponašanja korone koji daje razlog za optimizam

Stručnjaci su identifkovali specifičan obrazac širenja korona virusa - i tačku kada njegovo ponašanje počinje da se naglo mijenja.

U svijetu je registrovano više od 10 miliona slučajeva korona virusa, zabilježenih od početka pandemije. Ali u nekim zemljama postoje znakovi da virus "gubi moć", kažu stručnjaci.

Čak i u državama koja su izgubile kontrolu nad epidemijom, poput Švedske, stopa smrtonosti je počela da se smanjuje uprkos svim teškoćama.

A u zemljama u kojima je virus buknuo, poput Njemačke, koja je u početku imala relativno mali broj slučajeva, a onda su otkrivena žarišta, brzina prenosa je skočila i ponovo pala poslije kratkog vremena.

Otkad je počela pandemija, naučnici su bili zbunjeni brzinom širenja korone, kao i činjenicom da je teško uvidjeti karakteristike infekcije.

Ali dva epidemiologa, profesor Pol Franks sa Univerziteta Lund i profesor Joakim Rocklov sa Univerziteta Umea u Švedskoj, primijetili su zanimljiv obrazac, prenosi australijski "news.com".

"Na primjer, na kruzeru 'Diamond Princess', gdje se vjerovatno relativno brzo proširio virus klimatizacijskim sistemom, samo je 20 odsto putnika i posade zaraženo. Podaci vojnih brodova i gradova poput Stokholma, Njujorka i Londona takođe ukazuju na to da je stopa infekcije bila oko 20 odsto - znatno niža nego što su ranije sugerisali matematički modeli. To je dovelo do spekulacija o tome da li populacija može da dostigne neku vrstu imuniteta na virus sa samo 20 odsto zaraženih - proporcija znatno ispod široko prihvaćenog praga imuniteta krda (od 60 do 70 odsto)", napisali su naučnici u članku za "The Conversation".

Šta stoji iza ovog ponašanja? Da li je to samo anomalija ili znak da se pandemija može završiti mnogo ranije nego što se očekivalo?

Razlog za optimizam podstaknut je dodatnim spekulacijama o potencijalnoj "imunološkoj mračnoj materiji", rekli su prof. Franks i prof. Rocklov. To je vrsta postojećeg imuniteta koji se ne može otkriti testom na antitijela.

Antitijela proizvode B-ćelije kao odgovor na određeni virus. Tamna materija, međutim, uključuje svojstvo urođenog imunološkog sistema nazvanog "imunitet posredovan T-ćelijama".

"Studije pokazuju da ljudi zaraženi bolešću Kovid-19 zaista imaju T-ćelije koje su programirane za borbu protiv ovog virusa. Iznenađujuće je da ljudi koji nisu zaraženi takođe imaju zaštitne T-ćelije, vjerovatno zato što su bili izloženi drugim korona virusima. Ovo može dovesti do određenog nivoa zaštite od virusa. Veća je vjerovatnoća da mladi i oni koji imaju blage simptome infekcije imaju odgovor T-ćelija u odnosu na starije ljude", napisali su profesori.

Uprkos hipotezi, profesorka Rejna Makentajr, poznati australijski specijalista za zarazne bolesti i šef programa istraživanja biološke sigurnosti na Kirbi Institutu, nije uvjerena da će Kovid-19 izgubiti snagu sa stopom infekcije od 20 odsto.

"Imunitet krda može se izračunati matematički na osnovu R0 (prosječna brzina prenosa), a 20 procenata nije dovoljno - treba da bude od 60 do 70 odsto. Ljudi zaboravljaju da se pandemija španskog gripa pojavila tokom dve godine, a ljudi su se zarazili u različitim talasima", rekla je profesorka.

(Telegraf.rs)