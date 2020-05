Naučnici otkrili sedam novih korona virusa

Naučnici su kod šišmiša u afričkoj državi Gabon otkrili sedam novih sojeva korona virusa, ali još uvijek nije sasvim jasno mogu li oni da pređu na čovjeka i izazovu novu pandemiju.

Naime, naučnicima je već od prije poznato da korona virusi mogu da pređu sa šišmiša na ljude i uzrokuju ozbiljne bolesti kao što je bila epidemija SARS-a 2002-03 i pandemija Covida-19. Za obje bolesti se smatra da su nastale nakon što je korona virus sa šišmiša, i vjerovatno preko posrednika, došao u ljudsku populaciju.

Većina dosad identifikovanih sojeva korona virusa u šišmiša pronađena je kod azijskih vrsta, ali se sve više njih otkriva i kod afričkih šišmiša, piše "New Scientist", prenosi "Index".

Ljekar Gael Maganga iz Međunarodnog centra za medicinska istraživanja "Franceville" u Gabonu i njegove kolege nedavno su testirale više od hiljadu šišmiša koji žive u pećinama širom zemlje i otkrili da je 18 njih imalo korona virus. Genetskim sekvenciranjem utvrđeno je da je sedam ovih korona virusa, koji su svi pronađeni kod šišmiša što jedu insekte (porodica Hipposideridae), do sada bilo potpuno nepoznato.

Pet od sedam novih virusa usko je povezano s poznatim korona virusom zvanim humani korona virus 229E koji kruži među ljudima od 1960-ih (tada je identifikovan), a koji obično izaziva samo blage simptome prehlade. Stručnjaci stoga pretpostavljaju da bi ti novi sojevi takođe mogli preći na ljude i prouzrokovati blage simptome ili možda čak ozbiljniju bolest, ali potrebna su dodatna istraživanja kako bi se to potvrdilo.

Druga dva virusa nisu bila povezana s nekim poznatim ljudskim korona virusima, zbog čega je još teže utvrditi mogu li oni mutirati u oblike koji postaju prijetnja za ljude.

"Oni bi mogli mutirati u viruse koji su potencijalno patogeni za ljude i koji bi mogli izazvati epidemiju ili čak pandemiju", rekao je Maganga.

"Sada kada se širom svijeta otkriva toliko novih sojeva korona virusa kod šišmiša, trebamo utvrditi koji od njih predstavljaju najveću prijetnju za ljude kako bismo ih mogli pratiti i suzbiti prije nego što potencijalno uzrokuju sljedeću pandemiju", smatra biolog i veterinar Mark Valituto sa instituta "Smithsonian Conservation Biology" u SAD-u, a koji nedavno otkrio šest novih korona virusa u šišmiša.

"Na primjer, proučavanjem genetskih sekvenci novih korona virusa kod šišmiša možemo otkriti sadrže li kodove receptora za koje se zna da omogućavaju pristup ljudskim stanicama“ dodao je Valituto.

U državi Gabon šišmiši se tradicionalno love radi hrane, ali vlasti su 3. aprila zabranile njihovo jelo i prodaju kao mjeru opreza protiv širenja virusa.

Istraživanje naziva "Genetic diversity and ecology of coronaviruses hosted by cave-dwelling bats in Gabon" objavljeno je u naučnom časopisu "Nature - Scientific Reports".