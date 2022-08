Naučnici planiraju višemilionsko uskrsnuće tasmanijskog tigra

Univerzitet u Melburnu u saradnji s američkom biotehnološkom kompanijom planira genetsku "restauraciju" tasmanijskog tigra.

Naučnici u Australiji i SAD pokrenuli su ambiciozan projekat vrijedan više miliona dolara da vrate tilacina, koji je izumro tridesetih godina prošlog vijeka, i ponovo ga dovedu u rodnu Tasmaniju.

Tilacin, takođe poznat kao tasmanijski tigar, drugi je poduhvat kompanije iz Teksasa - Kolosal, koja se bavi vraćanjem izumrlih vrsta, i koja je prošle godine objavila da planira da koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi ponovo stvorila runastog mamuta i vratila ga na Arktik.

Njihov novi projekat je partnerstvo s Univerzitetom u Melburnu, koji je ranije ove godine dobio filantropski poklon od pet miliona dolara za otvaranje laboratorije za "povratak" (reintrodukciju) tilacina.

Tim laboratorije je prethodno sekvencirao genom jednog primjerka koji se čuva u Muzeju Viktorije, pružajući ono što je vođa tima, profesor Endrju Pask, nazvao "kompletnim planom kako da se u suštini stvori tilacin".

Tilacin je bio jedini australijski torbarski predator. Naseljavao je Tasmaniju od prije oko 3.000 godina. Po izgledu je sličan psu, imao je pruge na leđima, i bio je aktivan lovac.

Posljednji poznati predstavnik ove vrste uginuo je u zatočeništvu 1936. Uprkos mnogim prijavljenim viđenjima u decenijama koje su uslijedile, i nekim pokušajima da se dokaže da tasmanijski tigar i dalje postoji, zvanično je proglašen izumrlim osamdesetih godina prošlog vijeka.

Naučnici imaju za cilj matične ćelije vrste sa sličnom DNK, debelorepog dunarta pretvori u ćelije tilacina - koristeći ekspertizu za uređivanje gena koju je razvio Džordž Čerč, profesor genetike na Harvardskoj medicinskoj školi i suosnivač kompanije Kolosal.

