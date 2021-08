Naučnici potvrdili: Struktura mišjeg mozga slična ljudskoj

Istraživači koji se bave neuronaukom mozga proučavali su mišji mozak koji je veličine zrna pijeska i objavili su 3D mapu mozga miša. Smatra se da je struktura mišjeg mozga vrlo slična ljudskoj.

Mapa i osnovni podaci, koji su dostupni javnosti, prikazuju više od 200.000 neurona i pola milijarde neuronskih veza koji se nalaze u mozgu miša.

Istraživanje je duo programa "Machine Intelligence from Cortical Networks", čiji je cilj poboljšanje algoritama mašinskog učenja i vještačke inteligencije povratnim inženjeringom moždane kore, koja je odgovorna za više funkcija kod sisara, poput planiranja i zaključivanja.

Naučnici sa Medicinskog koledža "Bejlor" i Univerziteta Prinston napravili su najveći 3D dijagram mozga miša. U jednom kubnom milimetru mozga miša nalazi se oko 200.000 moždanih ćelija i skoro 500 miliona sinapsi.

Researchers from the @AllenInstitute, @Princeton and @bcmhouston provide a comprehensive map that captures 3D shapes of #neurons and their synapses in spectacular detail, and is open to community for #neuroscience and machine learning research.https://t.co/n91jW5zfhJ pic.twitter.com/ta9TqiPleN