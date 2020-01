Naučnici pronašli mineral koji nikad nije viđen u prirodi

Meteorit Wedderburn pronađen je 1951. godine uz cestu zabačenog australijskog grada iz doba zlatne groznice i naučnici već decenijam pokušavaju dešifrovati sve tajne ovog djelića svemirske stijene teškog 210 grama.

U istraživanju koje je objavljeno prije nekoliko mjeseci, a koje je predvodio mineralog Chi Ma s Caltecha, potvrđeno je kako se u ovom meteoritu nalazi takozvani edscottit, rijetki oblik minerala željezovog karbida, što je prva takva pojava te supstance u prirodi.

Otkriće edscottita, nazvanog prema stručnjaku za meteorite Edvardu Skotu, važno je za naučnu zajednicu jer je to prva prirodna pojava ove posebne atomske formulacije minerala željezovog karbida u prirodi.

Sintetička verzija tog minerala poznata je stručnjacima već decenijama, a nastaje tokom taljenja željeza, piše Science Alert.

Nastao u jezgri drevnog planeta

Planetarni naučnik Džofri Boning s australijskog Nacionalnog univerziteta smatra kako je ovaj mineral nastao u zagrijanoj jezgri jednog drevnog planeta koji je uništen u davnoj prošlosti. Planet je vjerovatno stradao prilikom katastrofalnog kosmičkog sudara s drugim planetom, mjesecom ili asteroidom te se raspršio u manje dijelove.

Milione godina kasnije, jedan fragment tog drevnog planeta slučajno je sletio pored Vederburna, pretpostavlja Boning.

Istraživanje naziva Edscottite, Fe5C2, a new iron carbide mineral from the Ni-rich Wedderburn IAB iron meteorite objavljeno je časopisu American Mineralogist.

(index.hr)