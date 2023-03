Naučnici tvrde da će se Afrika raspasti: Nastaće novi okean (FOTO/VIDEO)

LIDS - Naučnici tvrde da će Afrika u dalekoj budućnosti biti podijeljena na dva dijela formiranjem novog okeana.

Dva velika dijela "crnog kontinenta" se polako razdvajaju, što bi moglo rezultirati kreiranjem novog vodenog tijela, odnosno okeana. To bi značilo da bi zemlje koje su sada kontinentalne, bez izlaza na more, kao što su Uganda i Zambija, za nekoliko miliona godina mogle imati obale.

Formiranje istočnoafričkog rascjepa, 56 kilometara duge pukotine u pustinjama Etiopije, označilo je početak stvaranja novog mora.

Seizmički podaci u vezi rascjepa, predstavljeni su u časopisu Geophysical Research Letters, pokazuju da je formiranje pukotine potaknuto tektonskim procesima sličnim onima koji se dešavaju na dnu okeana. Rascjep je identificiran kao rub tri tektonske ploče koje su se već neko vrijeme odvajale: Nubijske, Somalijske i Arapske.

"Ovo je jedino mjesto na Zemlji gdje možete proučavati kako kontinentalni rascjep postaje okeanski", objasnio je Kristofer Mur, student doktorskih studija na Univerzitetu u Lidsu, prenosi N1.

GPS praćenje pokazuje da se kretanja tla između ovih tektonskih ploča neprekidno dešavaju različitim brzinama, pri čemu se Arapska ploča udaljava od Afrike brzinom od jednog inča godišnje.

"Kako budemo dobijali sve više i više mjerenja za GPS, imaćemo mnogo bolju predstavu o tome šta se događa", primijetio je Ken Mekdonald, pomorski geofizičar i profesor emeritus na Kalifornijskom univerzitetu.

