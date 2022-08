Naučnici uspjeli da obnove rad organa svinje sat vremena nakon smrti

Najnovije istraživanje pokazuje da je moguće obnoviti cirkulaciju i funkciju ćelija sat vremena nakon smrti. Evo o čemu se radi.

Istraživači su razvili sistem koji su nazvali OrganEks koji omogućava da kiseonik ponovo procirkuliše kroz tijelo mrtve životinje i na taj način očuvaju ćelije i neke organe i poslije srčanog zastoja.

"Ćelije su funkcionisale satima nakon što je trebalo da prestanu da rade", kaže prof. dr Nenad Šestan, neurolog i profesor komparativne medicine, genetike i psihijatrije na Univerzitetu Jejl, koji je rukovodio studijom.

"Ovo nam govori da se odumiranje ćelija može zaustaviti, a njihova funkcionalnost je obnovljena u više vitalnih organa. Čak i jedan sat nakon smrti", naveo je Šestan.

Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Nature.

Sistem OrganEks upumpava tečnost zvanu perfuzat, pomiješanu sa krvlju, kroz krvne sudove mrtvih svinja. Perfuzat sadrži sintetički oblik proteina hemoglobina i nekoliko drugih jedinjenja i molekula koji pomažu u zaštiti ćelija i sprečavanju stvaranja krvnih ugrušaka.

Šest sati nakon tretmana OrganEksom, tim je otkrio da su određene ključne ćelijske funkcije bile aktivne u mnogim dijelovima tijela svinja - uključujući srce, jetru i bubrege, i da su neke funkcije organa obnovljene.

Ovi rezultati se nadovezuju na istraživanje koje je isti tim objavio 2019. godine u kome je korišćen sličan eksperimentalni sistem pod nazivom BrejnEks koji je isporučivao vještačku krv u mozgove svinja, sprečavajući degradaciju važnih neuronskih funkcija.

Iako je istraživanje još uvijek eksperimentalno i u izuzetno ranoj fazi, istraživači su rekli da se nadaju da bi se njihov rad na svinjama na kraju mogao primijeniti na ljude, prvenstveno u smislu razvoja načina da se produži vremenski okvir za transplantaciju. Trenutno snabdijevanje organima je izuzetno ograničeno, sa milionima ljudi širom svijeta koji čekaju na transplantaciju.

"Mislim da tehnologija pruža ogromne mogućnosti kako bismo povećali našu sposobnost da očuvamo organe nakon što budu uklonjeni od donora", navodi koautor studije, prof. Stiven Letam, direktor Interdisciplinarnog centra za bioetiku Univerziteta Jejl.

"Možete uzeti organ od preminulog donora i spojiti ga na perfuzionu tehnologiju, a zatim ćemo možda moći da ga transportujemo na velike udaljenosti tokom dužeg vremenskog perioda kako bi stigao do primaoca kome je potreban", objašnjava Letam.

