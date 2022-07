Naučnici vjeruju da su otkrili zašto su ajkule napale ljude u Hurgadi

​Nakon što su dvije žene stradale u napadu ajkule kod egipatskog ljetovališta Hurgada, naučnici pokušavaju da ustanove razlog zašto bi ajkule, u tako kratko vremenskom periodu, napale čak dvoje ljudi.

Naučnici vjeruju da su ajkule bile agresivne jer su štitile svoja jaja.

Podsjetimo, početkom jula dvije žene su stradale u vodi na udaljenosti 600 metara jedna od druge, što je dovelo do toga da je policija zatvorila plaže.

Prva žrtva bila je državljanka Rumunije, čije je tijelo, u stravičnom stanju, pronađeno 3. jula, dva nakon što je prijavljen njen nestanak.

Druga žrtva, Elizabet Sauer (68), izujedana je dok je ronila. Ženu su očili dok je pokušavala sva krvava da se domogne obale. Nesrećna žena preminula je u bolnici.

Nakon napada, lokalni ekolozi su otkrili razlog zašto su se desila agresivna i neobična ubistva.

Egipatski mediji izvještavaju da lokalni komitet za zaštitu životne sredine vjeruje da nije slučajno što su se napadi dogodili tokom sezone parenja ajkula.

Ovo se dešava od sredine aprila do kraja jula i može prouzrokovati da se ajkule ponašaju nasilnije prema onima koji se nalaze blizu njih.

Istovremeno, većina naučnika je uvjerena da je napad počinila ista ajkula.

Sem Purkis, predsjednik Odjeljenja geonauke o moru na Univerzitetu u Majamiju, kaže da je "moguće da je ista ajkula umiješana".

"Većina ajkula su pelagične, na otvorenom moru su i ljudi se inače nikada ne bi susretali sa njima, ali Crveno more je drugačije", rekao je Purkis za Sun online.

On je istakao da je 2020. bio na Crvenom moru kako bi označio ajkule.

"Proveli smo sedam nedjelja u potrazi, i za to vrijeme smo pronašli samo četiri. Ljudi su loši za ajkule, one žele debela stvorenja poput foka i tunjevina. Čovjek je kao koščato pileće krilce bez sosa u poređenju sa fokama", rekao je on, prenosi Telegraf.rs.