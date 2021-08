Naučnici zabrinuti zbog razvoja "mrtvih zona" u Tihom okeanu

Naučnici su zbog razvoja velike hipoksične zone u Tihom okeanu zabrinuti za budućnost okeanskih ekosistema.

Hipoksična zona, koja se ponekad naziva "mrtva zona", područje je okeana u kojem se drastično smanjuje razina kisika, zbog čega više nije pogodno za život.

Morske životinje obično napuštaju to područje, a one koje ostaju ugibaju. Trenutno se ova hipoksična zona nalazi blizu države Oregon i prostire se na 20.000 kvadratnih kilometara. No stručnjaci smatraju da će ona nastaviti s rastom, jer taj fenomen obično biva izraženiji krajem ljeta.

"Radi se o predvodniku klimatskih promjena u moru, a to je zato što voda sada ima manje otopljenog kiseonika nego prije", rekao je biolog Francis Chan sa Sveučilišta Oregon.

"Mogli smo usred zone s niskim udjelom kiseonika vidjeti morske zvijezde, morske krastavce i rakove, koji su se zapravo gušili i koji su bili razbacani po morskom dnu", kazao je Chan, a prenosi Futurism.

Toplija voda otapa manje kiseonika, što predstavlja problem za okean, jer temperature nastavljaju s rastom.

Chan je dodao da stručnjaci nisu sasvim sigurni kako će različite mrtve zone u Tihom okeanu dugoročno uticati na njegovo ukupno ekološko zdravlje. No, pretpostavljaju da ćemo se zbog klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja sve češće susretati s mrtvim zonama, piše Index.hr.