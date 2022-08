Naučnici zbunjeni misterioznim rupama otkrivenim na dnu okeana

Tokom nedavne ekspedicije u još uvijek neistražene dubine sjevernog Srednjoatlantskog grebena, pomorski istraživači su naišli na nešto krajnje neobično - sitne otvore iskopane u sedimentu, pravilno rasporođene u desetinu relativno pravih linija.

Rupe na morskom dnu obično ne bi posebno iznenadile okeanografe i pomorske biologe, ali ove, nedavno otkrivene, su imale nevjerovatno pravilan oblik i uredan, ravnomjeran raspored. Da se ne nalaze otprilike dva i po kilometra ispod površine Atlantskog okeana u potpunoj nedođiji, još bi se moglo pomisliti da su djelo ljudskih ruku.

Istraživači američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) na brodu "Okeans eksplorer" koristili su robotsku podmornicu za istraživanje podvodnog vulkanskog grebena sjeverno od Azorskog arhipelaga, u blizini Portugala, 23. jula. Otprilike nedjelju dana kasnije, istraživači su identifikovali još četiri seta rupa oko 483 kilometra dalje, na 1,6 kilometara dubine, piše Science Alert, prenosi RTS.

NOAA je zatražila mišljenje javnosti i na službenoj stranici na Facebooku i Twitteru pitala pratioce šta misle od čega potiču ove rupe. Dobijali su, naravno, najrazličitije odgovore - od vanzemaljaca i nepoznate vrste rakova, do izbijanja gasa.

"Rupe neodoljivo podsjećaju na djelo ljudskih ruku, a male gomile sedimenta oko njih ukazuju da su iskopane. Pokušali smo, ali nismo bili u mogućnosti da zavirimo u rupe i probodemo ih alatima sa vozila na daljinsko upravljanje", stoji u saopštenju NOAA za javnost.

Great ideas re: origin of mysterious holes seen at 2,540 m (1.6 mi) depth during #Okeanos Voyage to the Ridge 2022! This wasn't 1st time these were seen & while scientists aren't sure how holes formed, they suspect their origin is likely biological: https://t.co/yGpbuz7phP pic.twitter.com/dOuIjPlHX9