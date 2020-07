Naučnik pokazao učinak nošenja zaštitne maske

Iako mnogo zemalja širom svijeta ublažava svoje mjere sigurnosti uzrokovane pandemijom virusa korona i kompanije se ponovo otvaraju, borba s novim virusom još uvijek nije gotova.

To znači da je nošenje maske jednako važno koliko i prije mjesec ili dva. Međutim, nošenje maski preporučuje se samo u zatvorenim prostorijama, iako njihovo nošenje bitno umanjuje rizik od zaraze.

Istraživač Rič Dejvis je svim pratiteljima na Twitteru pokazao koliko je važno nošenje maske jednostavnim eksperimentom korištenjem agar kultura. Naučnik je dokazao kako maska blokira kapljice iz naših usta i grla kada kišemo, pjevamo, govorimo i kašljemo.

What about keeping your distance? Second demo: I set open bacteria culture plates 2, 4 and 6 feet away and coughed (hard) for ~15s. I repeated this without a mask. As seen by number of bacteria colonies, droplets mostly landed <6 ft, but a mask blocked nearly all of them. pic.twitter.com/8wDdvIHHMa