Neobično parenje insekata u roju - novi nalazi istraživača u Kini

Kineski naučnici saopštili su da su otkrili novi sloj fosila insekta vodeni cvijet, koji datira od prije 180 miliona godina, i koji otkriva ponašanje rojeva pri parenju, što je najraniji poznati dokaz takvog ponašanja insekata.

Istraživači sa Instituta za geologiju i paleontologiju u Nankingu, Kineske akademije nauka (NIGPAS) i Instituta za geološka istraživanja Guangsi pronašli su novi sloj, koji sadrži 381 pojedinačni ostatak ove interesantne vrste, u gradu Hedžou, u južnom kineskom autonomnom regionu Guangki Žuang.

"Ponašanje rojeva pri parenju je ranije bilo poznato samo kod osnovnih vrsta vodenog cvijeta. Međutim, naš nalaz otkriva da su takva složena ponašanja već bila dobro uspostavljena kod ove vrste insekta u ranoj juri", rekao je Vang Bo, istraživač iz NIGPAS-a.

"Ovo otkriće predstavlja najraniji dokaz ponašanja parenja roja kod insekata", rekao je Vang.

Prema riječima stručnjaka, jedinke vodenog cvijeta provode veći dio svog života u vodenom okruženju, a odrasle obično žive samo jedan do dva sata ili nekoliko dana. Tokom svoje kratke zrele faze, mužjaci formiraju guste agregacije, a ženke moraju pronaći partnere za parenje dok lete kroz velike rojeve, pri čemu se kopuliraju i na kraju lociraju pogodno mjesto za odlaganje jaja.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisima Geology i Historical Biology.

(RTS)

