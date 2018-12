Nepoznata bakterija otporna na antibiotike pronađena u svemiru

Čišćenje toaleta nije zabavno ni na Zemlji, a kamoli u svemiru. Međutim, održavanje toaleta u svemirskim letjelicama može naučnike da dovede do interesantnih saznanja. To se nedavno i dogodilo, kada su u toaletu svemirske letelice pronađene do sada nepoznate bakterije koje su otporne na poznate antibiotike.

Studija koja je objavljena prošle sedmice u časopisu BMC Mikrobiologija donosi otkriće naučnika kalifornijske laboratorije koji su analizirali nekoliko uzoraka bakterija uzetih 2015. godine, što je uključivalo i nekoliko uzoraka s površina u toaletima.

Identifikovane su četiri nepoznate vrste enterobakterija, koje su inače veoma otporne na antibiotike i kojima se često zaraze bolnički pacijenti kompromitovanog imuno sistema, prenosi Live science.

Naučnici su uporedili DNK novootkrivenih bakterija sa više od 1.200 vrsta enterobakterija kojih ima na Zemlji. Pokazalo se da je najsličniji jednoj vrsti koja je ranije otkrivena u bolnicama u Africi, državi Vašington i Kolorado.

Iako nova vrsta sadrži više od 100 gena povezanih s virulencijom, bolestima i otpornošću na antibiotike, bakterija ne predstavlja nikakvu pretnju zdravlju astronauta, zaključak je studije.

"Ove nove vrste nisu zarazne i nisu aktivna pretnja ljudskom zdravlju ali ih treba posmatrati", navodi se u studiji.

Kompjuterskom analizom predviđa se da imaju 79 posto šanse da evoluiraju na način da bi mogle da izazovu bolesti kod ljudi u budućim svemirskim misijama. Stručnjaci neće moći da razumeju pravi potencijal bakterija dok ih ne prouče na živom telu u svemiru, navodi Live science.

Život u svemiru je čudan, čak i za bakterije. Jedinstveni uslovi okoline, mikrogravitacija, radijacija i stalni boravak astronauta zajedno, mogu da imaju brojne uticaje na to kako bakterije rastu i menjaju se.

Naučnici poručuju da je potrebno još istraživati da se odrede kakvi bi ti efekti mogli da budu, zaključuje se u studiji.