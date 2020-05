Nijemci tvrde da su našli "Ahilovu petu" korone

Njemački Institut za biohemiju (IBC) saopštio je da je moguće da su njihovi stručnjaci u saradnji sa drugim timovima otkrili “Ahilovu petu" virusa korona.

U saopštenju tog instituta, na čijem čelu je hrvatski naučnik Ivan Đikić, navodi se da su naučni timovi identifikovali proteazu (PLpro) virusa SARS-kov-2 sličnu papainu, koja je esencijalni viralni enzim i potencijalna slaba tačka koja bi mogla biti svojevrsna "Ahilova peta" novog virusa korona, prenosi Tanjug.

PLpro je, inače, neophodan u generisanju viralnih polipeptida i za sastavljanje virusa u ljudskim ćelijama.

​Uz to, novi virus korona koristi taj enzim kako bi prigušio imunološki antiviralni odgovor tijela, što mu pomaže da promijeni imunolški sistem osobe u svoju korist.

Na taj način virus može lakše da se umnožava i širi dalje, navodi se u saopštenju.

Tim naučnika je pokazao da se farmaceutskim targetiranjem PLproa nekovalentnim inhibitorom GRL-0617 može blokirati širenje virusa i pojačati antivirusni imunitet u ljudskim epitelnim ćelijama, koje su primarno mjesto ulaska patogena u ljudski organizam.

"Naši rezultati otvaraju uzbudljivu mogućnost terapeutske strategije koja se zasniva na dvostrukom udarcu targetiranjem PLproa: zaustavljanjem širenja virusa i jačanjem ljudskog imunološkog sistema u isto vrijeme", precizirao je Đikić, koji je i glavni autor ovog naučnog rada.

On je dodao da su veliku ulogu imali i naučnici sa Instituta za medicinsku virologiju, te stručnjaci iz Frankfurta, Minhena, Majnca, Frajburga i Lajdena,prenosi spuniknew.com

Until the figures are loaded to the research square link we deposited figures to the @IBC2_GU web page https://t.co/d6ZWo658sU https://t.co/PnYUANEkIv