Otiskom prsta protiv hakera

Britanska banka Natwest uskoro počinje da testira nove NFC platne kartice, koje, za razliku od onih koje svakodnevno koristmo, na sebi imaju ugrađen senzor za očitavanje otiska prsta.

Dvjesta korisnika njihovih usluga će, sredinom aprila, početi da koristi te beskontaktne kartice, za koje neće biti potrebno unošenje pina. Beskontaktno plaćanje uz otisak prsta biće moguće do iznosa od 30 funti.

Podaci o otisku prsta čuvaju se u samom čipu na kartici, pa hakeri neće moći da ih ukradu iz centralne baze podataka banke, što karticu čini bezbjednijom u odnosu na beskontaktno plaćanje prislanjanjem karice na čitač, kakvo već koristimo.

Sama katica, međutim, nije bez nedostataka, budući da je otisak prsta moguće "ukrasti" ili "imitirati". Stručnjaci, ipak, tvrde da je ova tehnologija mnogo sigurnija od unošenja PIN-a.

Inače, biometrijska autentifikacija je postala standardna komponenta NFC mobilnog plaćanja. Međutim, uprkos testiranju kartica još 2015. godine, one do sada nisu ušle u svakodnevnu upotrebu, prenosi The Verge.