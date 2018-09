Otkriven najstariji ljudski crtež ikad

Naučnici tvrde da su otkrili najstariji poznati crtež na malenom fragmentu stijene u Južnoj Africi.

Ovaj rudimentarni crtež star je pune 73.000 godina, a prikazuje ukrštene i poprečne linije ucrtane u stijenu crvenim oker pigmentom.

Ovaj drevni crtež, koji neke podsjeća na danas sveprisutni hashtag (#), naučnici su pronašli u spilji Blombos na južnoj obali Južne Afrike , javlja BBC.

Crtež je "prvorazredni indikator moderne kognicije" naše vrste, kažu naučnici u članku objavljenom u prestižnom časopisu Nature.

Prvi pronađeni apstraktni crtež

Iako su drugi naučnici pronašli i starije tragove ostavljene bojom drugdje u svijetu, istraživanje je pokazalo da je ovo prvi apstraktni crtež. Međutim, originalni crtež je "vjerovatno bio kompleksniji", kaže voditelj istraživanja, arheolog Kristofer Henšilvud sa Univerziteta Bergen u Norveškoj, za Reuters.

"Nagli prekid svih linija na ivicama fragmenta upućuje na to da je uzorak originalno sezao preko velike površine", objašnjava Henšilwud.

Ljudi koriste oker gotovo 300.000 godina

Ovo je samo jedan od brojnih nalaza iz pećine Blombos, 300 kilometara udaljene od Kejptauna, među kojima su perlice obojene okerom i set za boje star 100.000 godina.

Čovječanstvo je inače počelo koristiti oker, pigment gline, još prije 285.000 godina, utvrdili su naučnici. Sam Homo sapiens star je više od 315.000 godina, a prvi se put pojavio u Africi.

Iako istraživači koji su pronašli ovaj crtež "dvoume hoće li ga nazvati umjetnošću", smatraju da je definitivno imao "neko značenje svom tvorcu".

