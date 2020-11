Otkriven tajanstveni "gen u genu" u koroni

Naučnici su otkrili tajanstveni gen skriven unutar genetske strukture novog virusa korona, koji bi mogao da objasni zbog čega je tako teško pobijediti SARS-KoV-2.

Gen koji je dobio naziv ORF3d sakriven je u strukturi nukleotida, gradivnih blokova RNK i mjesecima nije bio primijećen, iako brojni naučnici proučavaju virus koji je izazvao pandemiju s velikim brojem žrtava.

"Kada je u pitanju veličina genoma, SARS-KoV-2 je među najdužim virusima koji postoje. Zbog toga su podložniji genomskim varkama nego drugi RNK virusi", kaže Čejs Nelson, jedan od naučnika koji su otkrili ovaj gen.

Takozvani preklapajući geni, kakav je ovaj, relativno su česti kod RNK virusa. Međutim, njegovo otkriće je novi izazov za naučnike koji traže način kako pobijediti virus, piše RT.

Naučnici za sada nemaju odgovor da li ovaj skriveni gen na neki način utiče na širenje virusa, ili na bolest koju izaziva - kovid-19. Međutim, ono što znaju, jeste da izaziva jak imuni odgovor kod ljudi.

"Ako ne vidimo preklapajuće gene, postoji opasnost da propustimo važne aspekte biologije virusa. Takvi geni mogu da budu oružje virusa kojim se on umnožava ili ugrožava imunitet domaćina", kaže Nelson.

On smatra da je taj gen plod nedavne evolucije i kao takav je glavni kandidat koji može da objasni neke jedinstvene atribute ovog virusa.

​Gen ORF3d do sada je otkriven samo jednom, u varijanti virusa korona koji je bio prisutan kod pangolina u Kini, piše RT.

"Još ne znamo njegovu ulogu i značaj, ali budući da SARS-KoV-2 ima 15 poznatih gena, otkriće skrivenog gena moglo bi da bude otrežnjujuća vijest, bez obzira na najavljena otkrića vakcina", kaže Nelson.

ORF3d is an overlapping gene (OLG), that is, a gene within a gene. Because we are accustomed to assuming one gene per genome region, OLGs are often missed. Fig1A shows the last part of the SARS-CoV-2 genome, where the novel ORF3d is shown in gold and other OLGs in burgundy. (2/6) pic.twitter.com/UOVcW7FHER