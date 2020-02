Otkrivena nova vrsta dinosaura

​U Kanadi je otkrivena nova vrsta tiranosaura nazvana "žetelac smrti", što je prva nova varijanta roda koja je u toj zemlji pronađena u zadnjih 50 godina.

Thanatotheristes degrootorum dobio je ime po grčkom bogu smrti Tanatosu u kombinaciji s grčkom riječi theristes, tj. onaj koji žanje ili ubire. Fosilizirane fragmente lobanje i čeljusne kosti 79,5 miliona godina starog dinosaurusa otkrio je poljoprivrednik i ljubitelj paleontologije John De Groot dok je šetao u blizini kanadske provincije Alberte., piše The Independent.

“Kost vilice bila je apsolutno zapanjujući nalaz. Znali smo da je poseban jer se jasno vide fosilizirani zubi”, rekao je. Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Calgaryju i Palaeontološkog muzeja Royal Tyrrell potvrdilo je da je otkriće De Groota najstarije ikad u granicama Kanade.

"Oduševljeni smo što možemo objaviti prvu novu vrstu tiranosaura koja je otkrivena u Kanadi u posljednjih 50 godina", rekao je dr. François Therrien, kustos paleoekologije dinosaura u Kraljevskom muzeju Tyrrell.

Introducing the first new species of tyrannosaur discovered in Canada in 50 years. Meet Thanatotheristes degrootorum, the ‘reaper of death’! Read all about it on our blog: https://t.co/hIQZkxdACk #Thanatotheristes #ReaperOfDeath #RTMPResearch pic.twitter.com/WYNmsMuUFY