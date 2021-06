Otkrivena nova vrsta dinosaurusa u Australija

Naučnici su potvrdili otkriće nove vrste dinosaurusa u Australiji, jedne od najvećih koja je ikada živjela. Otkriću su pomogli i lokalni stočari koji su pronašli ogromne kosti izumrle životinje.

Sauropod koji je bio biljojed, živio je u doba krede, u periodu prije 92 do 96 miliona godina kada je Australija bila pripojena Antarktiku, navodi se u nedavno objavljenom istraživačkom radu.

Paleontolozi su procijenili da je dinosaurus imao visinu od pet do 6,5 metara, i dužinu 25 do 30 metara - bio je dug kao košarkaško igralište i visok kao dvospratna zgrada.

Ovakvi podaci novoutvrđenu vrstu čine najvećim dinosaurusom ikad pronađenim u Australiji i svrstava je u pet najvećih na svijetu, pridružujući se "elitnoj" grupi titanosaura prethodno otkrivenih samo u Južnoj Americi.

"Ovakva otkrića samo su vrh ledenog brijega", rekao je kustos muzeja Kvinslend i paleontolog Skot Hoknul.

Paleontolozi su sauropoda nazvali Australotitan cooperensis.

Potvrda da je riječ o novoj vrsti dinosaurusa dolazi nakon 17 godina iskopavanja ostataka, analiza, poređenja, izučavanja…

Kosti ovog dinosaurusa su ogromne, teške ali krhke, i čuvaju se u muzejima širom svijeta, što otežava naučno proučavanje.

Tim iz Prirodnjačkog muzeja Eromanga i Muzeja Kvinslenda prvi put je koristio novu digitalnu tehnologiju za tri-D skeniranje svake kosti radi poređenja.

"Da bismo bili sigurni da je ovo druga vrsta, morali smo da uporedimo njegove kosti sa kostima drugih vrsta iz Kvinslenda i širom svijeta", rekao je Hoknul i dodao da je "ovo je bio veoma dug i mukotrpan zadatak".

Robin Makenzi, koja je sa svojim suprugom Stjuartom čuvala stoku na njihovom imanju kada su otkrili kosti, osnovala je Prirodnjački muzej Eromanga kako bi pronađene kosti bile ispravno skladištene.

Obim daljih otkrića skeleta dinosaurusa u tom području još čeka potpunu naučnu studiju.

"Paleo-turizam je globalno razvijen, pa očekujemo veliko međunarodno interesovanje kada se naše granice ponovo otvore", rekao je Makenzi, terenski paleontolog.

Hoknul je rekao da čak i veći primjerci dinosaurusa čekaju da budu otkriveni, s obzirom na to da su sauropode koji jedu biljke uglavnom lovili ogromni teropodi.

"Pronašli smo nekoliko malih dinosaurusa teropoda u Australiji što sugeriše da negdje postoji vrlo veliki grabežljivi dinosaurus. Jednostavno ga još nismo pronašli", rekli su istraživači.

