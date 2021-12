Otkriveni skeleti pet mamuta iz vremena ledenog doba

Skeleti pet mamuta iz vremena ledenog doba, dobro očuvani, otkriveni su u blizini engleskog grada Svindona, na iznenađenje arheologa i paleontologa.

U blizini Svindona otkopani su veliki ostaci dvoje odraslih, dvoje malih i bebe koji su lutali prije 200.000 godina, zajedno sa oruđem koje su koristili neandertalci, a koji su vjerovatno lovili ove životinje teške 10 tona.

Kako navodi ''Gardijan'', očekuje se da će biti pronađeno još ostataka, jer je samo djelić ogromnog lokaliteta, kamenoloma šljunka, iskopan, a sudeći po kvalitetu nalaza, nalazište je ''zlatni rudnik''.

Navodi se da će ovaj pronalazak ponuditi nove tragove o tome kako su naši preci neandertalci živjeli u teškim uslovima na teritoriji današnje Velike Britanije za vrijeme ledenog doba, perioda praistorije o kojem se malo zna.

Evolucioni biolog i profesor Ben Garod rekao je da je ovo jedno od najvažnijih otkrića u britanskoj paleontologiji.

Takođe je istakao da je veoma važno da sada možemo da znamo kako su klimatske promjene uticale na okruženje, ekosisteme i biljne i životinjeske vrste.

The recent discoveries at Swindon show that snails have been around for at least 200,000 years. That would suggest that we are wasting our time trying to eliminate them from our gardens.https://t.co/bXRT9IKVBB#mammoth#pointless