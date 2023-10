Počela NetWork 11 konferencija: Digitalna budućnost Bosne i Hercegovine na dnevnom redu

Danas je u Neumu započela NetWork 11, najveća poslovno-tehnološka konferencija u Bosni i Hercegovini. U organizaciji agencije Communis, ovaj trodnevni događaj predstavlja spoj inovacija, znanja i liderstva, okupljajući preko 1.100 vodećih stručnjaka, inovatora, osnivača IT kompanija i investitora iz cijele regije. Svake godine postavlja nove standarde i trendove, a sudeći po sadržaju koji je predstavljena samom početku, ovogodišnje izdanje obećava da će biti još kvalitetnije i inspirativnije.

Prvog dana konferencije, u okviru Business Day segmenta, održane su tri panel diskusije fokusirane na digitalizaciju u javnom i privatnom sektoru, istražujući ključne teme poput inovacija u finansijama, najboljih praksi u digitalizaciji i drugih aktuelnih pitanja. Panel pod nazivom "Povratak u budućnost: Kako digitalni potpis mijenja poslovanje u BiH?", pod pokroviteljstvom eCommerce asocijacije u BiH, analizirao je temu implementacije digitalnog potpisa i njegovog značaja za transformaciju poslovnih procesa u zemlji. Nastavljajući s tematskim fokusom, panel "Fintech u BiH – i šansa i izazov" raspravljao je o izazovima i mogućnostima fintech industrije u BiH. Kako bi se stekla cjelovita slika, panel "Digitalizacija servisa javne uprave u BiH - čekaju li nas bolji dani?", uz podršku AmChama, analizirao je trenutnu situaciju digitalnih servisa u javnom sektoru BiH.

Plenarnim okupljanjem i Keynote obraćanjima konferencija je svečano otvorena. Damir Dizdarević, direktor sadržaja NetWork konferencije održao je uvodni govor gdje je istakao važnost NetWork konferencije kao najvećeg poslovno-tehnološkog događaja u BiH te se posebno osvrnuo na dio konferencije koji je otvorio veoma važne teme digitalizacije u javnom i finansijskom sektoru kao i značaj uvođenja digitalnog potpisa. Nakon toga, obratio se Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, koji je naglasio da će digitalna transformacija imati smisla samo ako od nje konkretnu korist osjete građani i privreda Bosne i Hercegovine.

U nastavku prisutnima je predstavljen tim zadužen za sadržaj NetWork konferencije. Content tim predvodi Damir Dizdarević, uz podršku Mustafe Toromana i Omara Kudovića. Već godinama njihov rad i ekspertiza osiguravaju da konferencija ima kvalitetan i relevantan sadržaj.

Zanimljiv segment večeri bilo je i prisustvo Tomislava Ruka, izvršnog direktora za marketing, prodaju i korisničko iskustvo iz HT Eroneta. Komunicirajući putem hologram uređaja, Ruk je demonstrirao napredak i mogućnosti telekomunikacijske industrije

Nakon bogatog dnevnog programa, večer je dodatno začinjena nastupom grupe Perpetuum Mobile. Svojom izvrsnom energijom i zaraznim ritmom osvojili su sve prisutne. No, ovo je tek početak; u naredna dva dana konferencije NetWork 11, učesnici će biti u prilici da prisustvuju više od 80 kvalitetnih predavanja raspoređenih na šest pozornica. Preko 90 istaknutih domaćih i međunarodnih govornika, sa bogatim praktičnim i predavačkim iskustvom, prezentovaće najnovije trendove i inovacije. Teme će obuhvatiti sve: od Cloud tehnologije, preko Machine Learning (ML) i Security & Compliance, do budućnosti eCommerca. Konferencija se nastavlja sve do 20. 10. 2023. godine, a osim prilike za sticanje novih znanja, NetWork nudi i izvanrednu priliku za širenje poslovnih veza i uspostavljanje novih saradnji.

