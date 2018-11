Postoji još jedan fetus sa modifikovanim genima?

Kineski naučnik He Đijakui, koji se našao u centru pažnje poslije objave da je izmijenio gene dvije bebe bliznakinje, rekao je da je ponosan na svoj rad i da "potencijalno" postoji još jedna trudnoća u ovom istraživanju.

Đijankui je održao govor u prepunoj sali pred oko 700 ljudi na Samitu o izmjeni ljudskog genoma na Univerzitetu u Hong Kongu.

Odgovarajući na pitanja novinara, on nije precizirao da li je treća trudnoća okončana ili ne.

He, vanredni profesor na Južnom univerzitetu nauke i tehnologije u Šenženu, rekao je da je sam finansirao svoj rad i da ga je obavio u tajnosti.

"Ova studija dostavljena je na razmatranje jednom naučnom žurnalu", rekao je He, ali nije rekao o kojoj publikaciji je riječ. NJegov univerzitet saopštio je da nije bio upoznat sa ovim radom.

Naučnik je u seriji video snimaka objavio ove sedmice da je modifikovao gene embriona dvije djevojčice rođene ovog mjeseca.

On je rekao da će to pomoći da one budu zaštićene od zaraze virusom HIV, koji izaziva sidu.

Naučna zajednica i kineske vlasti osudili su ovaj rad, a bolnica koja se dovodi u vezu sa istraživanjem saopštila je da je njeno etičko odobrenje falsifikovano.

Tehnologija "CRISPR-Cas9", koju je naučnik primijenio, omogućava da se DNK briše i upisuje, što potencijalno može da predstavlja genetičko rješenje za bolesti. Ipak, postoji podozrenje kada je riječ o etičnosti i bezbjednosti ove metode.

Više od 100 naučnika, većinom iz Kine, juče su u otvorenom pismu rekli da je upotreba ove tehnologije za modifikovanje gena ljudskih embriona "opasna i neopravdana".