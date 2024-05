Praznik nauke u Banjaluci: Mališane oduševili planetarijum i akvarijum

BANJALUKA - U Banjaluci je održan dvodnevni Festival nauke koji je posjetilo više od 1.500 posjetilaca, koji su imali priliku da vide veliku izložbu eksperimenata, naučnih demonstracija i ostalih sadržaja koji na zanimljiv način promovišu nauku.

Hemijski sat, biljke u epruveti, levitirajući grafit, apoteka iz prirode, život u kapi vode, mozgalice sa končićima, robotika, muzej živih fosila, hemijski kokteli, Teslin transformator samo su neki od sadržaja festivala koji je održan na dvije lokacije, i to u Univerzitetskom gradu i na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Na ovogodišnjem festivalu predstavili su se 21 fakultet univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Institut za genetičke resurse Banjaluka, Uprava za policijsku obuku, te nekoliko banjalučkih srednjih škola.

Prirodno-matematički fakultet u Banjaluci kroz dva dana trajanja ovog festivala posjetilo je više od 600 mališana, od vrtićkih grupa do onih malo starijih, odnosno osnovaca.

Najviše pažnje na ovom fakultetu privukla je posjeta planetarijumu, akvarijumu i terarijumu, a mališanima su zaposleni radnici prilikom posjete održali kraća predavanja.

U akvarijumu su mogli da vide razne vrste riba, ali i kornjače, žabe, zmije.

Milan Popović je jedan od članova tima koji su zaduženi za rad planetarijuma koji se nalazi na Prirodno-matematičkom fakultetu, a kako je rekao kroz dva dana festivala veliki broj djece je posjetio planetarijum, a svako od njih je izašao nasmijan i zadovoljan.

"Ovo je unikatna prilika koju djeca imaju da posjete planetarijum jer on ne postoji nigdje u Srpskoj, odnosno samo postoji kod nas. Svako dijete koje je došlo izašlo je nasmijano", kazao je Popović.

Kako je rekao, djeca su imala genijalna pitanja, dodajući da se nad nekima zamislio oko odgovora.

"Djeca uvijek imaju genijalna pitanja. Jedno zanimljivo na koje nisam znao odgovor, odnosno naknadno sam ga saznao, jeste pitanje kolika je temperatura u momentu velikog praska?", kazao je Popović.

Kako je rekao, planetarijum ima mogućnost prenosa na neku drugu lokaciju, što prije i jeste bio slučaj kada su posjećivali škole u Srpskoj.

"Prije pojave korona virusa mi smo posjetili brojna mjesta u Srpskoj, sada je to stalo, ali se nadam da ćemo uskoro opet krenuti da obilazimo škole", kazao je Popović.

Jasna Kapić je predstavnica Medicinskog fakulteta u Banjaluci, a, kako kaže, ona je predstavljala smjer zdravstvena njega.

"Mi predstavljamo dio humane genetike, koji je dio Medicinskog fakulteta, a naša je bila da pokažemo ljudima kako funkcioniše proces mitoze. Dakle, kako se naše ćelije dijele i kako se razvijaju, i to je najviše pažnje privuklo kod mališana koji su vrtićkog uzrasta. Uvijek je zanimljivo kad priđu i pogledaju kroz mikroskop… Kad ih pitamo šta zapravo vide, oni ispričaju apsolutno sve: od buba i insekata do bakterija, a na kraju je to zapravo bio samo luk koji smo stavili pod mikroskop, pa se svi nekako iznenade kad to čuju", kazala je Kapićeva.

Takođe, na mnogim fakultetima organizovani su brojna predavanja i radionice, a jedna od njih je održana pod nazivom "Savremeno novinarstvo i alati vještačke inteligencije", koju je organizovala Katedra za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka u Banjaluci.

"Profesori na ovom fakultetu predstavili su profesiju novinara i stručnjaka za odnose sa javnošću i omogućili đacima da i sami budu u ulozi profesionalnih komunikatora. Đaci su imali priliku da se upoznaju sa osnovama savremene komunikacije, ulogom i značajem novinara i stručnjaka za odnose sa javnošću u dobu umrežene komunikacije, kao i sa različitim alatima vještačke inteligencije", navode s ovog fakulteta.

