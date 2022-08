Predstavljen CyberOne - robot koji može da detektuje ljudsku emociju

Xiaomi je predstavio svog prvog humanoidnog robota, pod nazivom CyberOne, kojeg karakterišu neke zanimljive funkcije.

Prema navodima kineske kompanije, CyberOne robot ima poboljšanu funkciju pregleda, kao i mogućnost da detektuje ljudsku emociju. Robota je prezentovao Lei Jun, izvršni direktor Xiaomija.

CyberOneima težinu od 52 kilograma, visinu od 177 centimetara, kao i raspon ruku od 168 centumetara. Može da imitira ljudske pokrete zahvaljujući odzivu od 0,5 milisekundi u realnom vremenu po stepenu slobode u pokretu.

Pored toga, robot je vizuelno osjetljiv i ima sposobnost za trodimenzionalnu virtuelnu rekonstrukciju stvarnog svijeta.

Navodi se da je robot opremljen naprednim rukama i nogama, koje zavise od snažnijih motora ugrađenih u zglobove. Takođe, koristi balansiranje pokreta na dvije noge, koji kontroliše algoritam koji je kreirao Xiaomi. Ovo omogućava robotu da drži predmete težine do 1,5 kilograma u jednoj ruci.

