Predstavljen najveći 3D printer na svijetu (VIDEO)

Univerzitet u Mejnu predstavio je najveći 3D printer na svijetu. Nazvan je Fabrika budućnosti (Factory of the Future) 1.0 i sposoban je da štampa objekte dimenzija 29.2 x 9.8 x 5.5 metara.

Brzina štampe je velika, jer može da odštampa oko 300 kg materijala na sat.

FoF 1.0 može dinamički da mijenja tehnike štampe, tako da se lako prilagođava kompleksnim poslovima. To ga čini jedinstvenim i upotrebljivim u najrazličitijim industrijama, uključujući štampu kuća, infrastrukturnih elemenata, pa čak i vojnih vozila. Većina stvari koje se odštampaju na ovaj način može da se reciklira. To znači da objekat može da se razmontira i da se isti materijal upotrebi ponovo. Razlog je što printer primarno koristi prirodne materijale, kao što su ostaci drveta.

Ovakav printer je idealan za gradnju jeftinih kuća, koje mogu da se brzo i jednostavno odštampaju na osnovu ideje klijenta. Procjenjuje se da će u SAD-u do 2030. godine biti potrebno 80.000 novih kuća, uglavnom za porodice čiji je mjesečni prihod manji od prosječnog. FoF bi mogao da obezbijedi kvalitetne kuće, uz značajno sniženje troškova, koje bi bile napravljene od drvnih ostataka iz pilana. Testovi su pokazali da jedna manja prizemna kuća na ovaj način može da bude odštampana za samo 80 sati.

Ovaj projekat su, osim Univerziteta u Mejnu, finansirali i Ministarstvo odbrane i Ministarstvo energetike. Ove državne institucije žele da se printer koristi i u vojne svrhe, recimo za brzo štampanje čamaca i mini podmorica, koje bi se mogle proizvoditi u ogromnim količinama. Senatorka Susan Collins je već okarakterisala FoF 1.0 kao "neprocjenjiv za nacionalnu sigurnost SAD-a".

U svakom slučaju, fabrike koje bi se zasnivale na ovakvim štampačima, mogle bi da u narednim godinama donesu revoluciju u proizvodne procese. Ne samo što bi se ubrzala, pojednostavila i pojeftinila proizvodnja, već bi fabrike postale znatno fleksibilnije i spremnije da proizvode u malim serijama i po specijalnim narudžbinama. To bi dovelo do proširenja njihovog portfolija i (naravno) do povećanja profita.

