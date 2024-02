Predstavljen uređaj za kontrolu snova (VIDEO)

Da li biste voljeli da možete da kontrolišete šta sanjate?

To bi moglo da bude moguće zahvaljujući posebnoj tehnologiji kompanije Prophetic.

Radi se o specijalnoj traci koja se zove Halo, a stavlja se oko glave i služi za to da se izazovu, a zatim i zadrže, lucidni snovi - snovi tokom kojih ste svjesni da sanjate.

Koštaće 2.000 dolara, a za sada je na listi čekanja oko 400 ljudi, jer uređaj i dalje nije spreman za masovnu proizvodnju.

Temelj ovog gedžeta čini vještačka inteligencija, odnosno model nazvan Morpheus-1, a treniran je na podacima o mozgu. Kako su objasnili, koristi ultrazvučne holograme kako bi se stimulisali određeni dijelovi mozga, i na taj način se šalju signali kojima se iniciraju snovi.

Kako je Prophetic objasnio, u tom procesu se vještački stvaraju šabloni "snova na zahtjev", tako što se ultrazvu fokusiran na veći broj elemenata.

Rezultat svega ovoga trebalo bi da budu lucidni snovi - to su snovi u kojima ste svjesni da sanjate, pa možete i da birate šta ćete raditi. Još nema informacija o tome da li je ovaj uređaj testiran na ljudima, i ako jeste, kakvi su rezultati.

