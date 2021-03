Prodaje se prva virtuelna kuća na svijetu

Savremena umjetnica Krista Kim najavila je prodaju svog dizajna "prve digitalne kuće" nazvane "Mars House" koja će biti dostupna za kupovinu kao NFT datoteka.

Kim, koja je prethodno sarađivala sa luksuznim brendovima kao što je Lamborghini, kreirala je neonsko "kripto boravište" ispunjeno oštrim modernim namještajem i digitalnim ukrasima.

Većinu komada koji se nalaze u kući proizvođači staklenog namještaja mogu u stvarnom životu konstruisati uz pomoć tehnologije MicroLED, prenosi klix.

Umjetnica se također udružila s muzičarem Džefom Šroderom kako bi stvorila ambijentalni soundtrack unutar virtuelnog doma.

Dizajn prve virtuelne kuće bit će dostupan kao NFT datoteka koja predstavlja oblik kriptovalute poput bitcoina (i mnogih mrežnih ili uslužnih tokena), ali se oni za razliku od ostalih međusobno ne mogu zamijeniti.

NFT-ovi ili nezamjenjivi tokeni (eng. non-fungible tokens) djeluju kao virtuelni sertifikati koji vam omogućuju isključivo posjedovanje digitalne stavke, ovjerene putem blockchain tehnologije. Tokeni mogu imati različite formate, uključujući GIFove, JPEGS, pa čak i tweetove.

Sve više digitalnih umjetnika svoja djela prodaje koristeći NFT, a priliku je iskoristila i dizajnerica prve digitalne kuće koja kaže: "U bliskoj ćemo budućnosti živjeti u AR/VR svijetu proširene i virtuelne stvarnosti, digitalne umjetnosti, arhitekture, automobila, mode, kućnih ljubimaca, itd", prenosi magazin Architectural Digest.

Mars House is the first Digital NFT House in the world now exclusively on @SuperRare music by Jeff Schroeder (Smashing Pumpkins) #nftart #nftrealestate #nftartist #cryptoart #cryptoartist https://t.co/2Qwbh38hzC pic.twitter.com/Gf5aK76MT2