Proizveli bijelu boju, bjelju od snijega, može zamijeniti klima-uređaj

U namjeri da omoguće što prirodniji način hlađenja zgrada i smanje upotrebu klima-uređaja, a time uspore globalno zagrijavanje planete, naučnici su uspjeli da proizvedu tako bijelu boju koja odbija 98 odsto sunčeve svjetlosti i spušta temperaturu za četiri i po stepena u odnosu na okruženje.

Krovovi obojeni u bijelo vijekovima se koriste za hlađenje zgrada. Kako globalno zagrijavanje sve više prijeti našoj planeti, naučnici iznalaze sve više načina da makar uspore ovaj proces.

Nova bijela boja koju su istraživači uspjeli da proizvedu odbija 98 odsto sunčeve svjetlosti, ali i infracrveno zračenje koje probija atmosferu i zagrijava planetu. Testovi su pokazali da ova nova bijela boja spušta temperaturu površine za četiri i po stepena Celzijusa u poređenju s temperaturom okoline, i to pod jednakim intenzitetom sunčevih zraka.

Istraživači najavljuju da bi se ova bijela boja mogla pojaviti na tržištu već za godinu-dvije dana.

Trenutno dostupne reflektujuće bijele boje su naravno daleko bolje od tamnih krovnih materijala, ali odbijaju samo 80 do 90 odsto sunčeve svjetlosti i upijaju ultraljubičaste zrake. To znači da ove boje ne mogu da ohlade površinu preko koje su nanesene ispod temperature okoline. Nova boja to može, što ujedno smanjuje potrebu za korišćenjem klima-uređaja i smanjuje emisiju ugljenika koju oni proizvode.

"Naša boja može da pomogne u borbi protiv globalnog zagrijavanja i pomogne da se Zemlja ohladi - to je kul stvar", tvrdi profesor Šjulin Ruan sa američkog Univerziteta Perdu. "Ako napravimo najbjelju bijelu boju, ona će moći da odbije maksimalnu količinu sunčeve svjetlosti nazad u svemir", dodaje profesor.

Ruan navodi da bi krov površine 93 kvadratna metra obojen ovom bijelom bojom dao snagu hlađenja od 10 kilovata, što je moćnije od centralnih klima-uređaja koje se koriste u većini zgrada.

