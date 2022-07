Projekcija prognoze za 2050. u Britaniji već se ostvaruje

Prije dvije godine prognostičari u Ujedinjenom Kraljevstvu sproveli su zanimljiv eksperiment. Istražili su kako bi njihove prognoze mogle izgledati 2050. godine?

Klimatska kriza dovodi do ekstremnih vremenskih uslova u cijelom svijetu, a temperature na sjevernim geografskim širinama posebno su osjetljive na te promjene. Stoga su meteorolozi iz UK Met Officea, službene agencije za vremensku prognozu u Ujedinjenom Kraljevstvu, u ljeto 2020. istražili dugoročne klimatske modele kako bi spoznali kakve će temperature prognozirati za otprilike tri desetljeća, piše CNN, prenosi Index.hr.

"Ovo nije stvarna vremenska prognoza. Primjeri vjerovatne prognoze na osnovu klimatskih projekcija", pisalo je na grafici Met Officea. Međutim, u ponedjeljak i utorak, "vjerovatno" postaje stvarnost - 28 godina ranije.

Simon Lee, atmosferski naučnik sa Univerziteta Columbia u Njujorku, primijetio je zapanjujuću sličnost između prognoze za 2050. i prognoze za početak sljedeće nedjelje u Ujedinjenom Kraljevstvu. "Današnja prognoza za utorak šokantno je identična za velike dijelove zemlje", napisao je Simon na Twitteru, dodajući u kasnijoj objavi kako ono što dolazi u utorak daje uvid u budućnost.

For the first time temperatures of 40°C have been forecast in the UK and the first ever Red warning for exceptional heat has been issued. Find out more in our press release