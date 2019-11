Pronađen fosil praistorijske ribe sa testerastim zubima

U Rusiji je pronađen fosil praistorijske ribe sa očuvanim zubima, koji podsjećaju na sječiva motorne testere.

Zastrašujući helikoprion je izumrli predak današnje ajkule. Živio je milionima godina prije dinosaurusa.

Fosil je otkriven u otvorenom rudniku uglja u Volgogradu, na jugu Rusije, prenosi RTS.

Kako navodi profesor iz SAD Lejf Tapanila, pre oko 270 miliona godina, ovaj organizam bio je najveći predator na Zemlji.

Profesor Igor Novikov, sa moskovskog Paleontološkog instituta, rekao je da su ostaci ribe sa testerastim zubima, jedan od najmisterioznijih fosila kasne ere paleozoika.

„Na fosilu se vidi niz od desetina oštrih zuba sa zajedničkim spiralno zavojitim korenom. Njima se riba koristila u lovu na plen koji su obično predstavljale praistorijske lignje“, ispričao je profesor Novikov.

Kao i 96 odsto vrsta tog doba, i helikoprion je bio žrtva masovnog izumiranja, prije oko 252 miliona godina.

Ribu čiji je fosil pronađen, prvi je opisao ruski naučnik Aleksandar Karpinski 1899. godine kada su nađeni njeni ostaci u blizini Krasnofimska.

