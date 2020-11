Pronađena Isusova kuća?

Britanski istraživać Ken Dark, arheolog iz Univerziteta Reding, tvrdi da je našao kuću u kojoj je djetinjstvo proveo Isus Hrist i da se ona nalazi u Nazaretu, saopštila je danas Evropska asocijacija arheologa na zvaničnom Twitter nalogu.

Dark je proveo 14 godina tražeći ostatke samostana sestara Nazareta u Izraelu, u kojem je, prema njegovoj tvrdnji, živio Isus.

Kako piše Daily mail, Dark je na osnovu istraživanja na terenu zaključio da je kuća pripadala Josifu, Marijinom mužu, odnosno Isusovom ocu.

"Kuća je imala nekoliko soba, dvorište, balkon na krovu, a danas se na tom mjestu vide jedino stepenice napravljene od kamena i iza kuće je prirodna pećina", rekao je Dark.

Dark priznaje da nema fizički dokaz da je to zaista bila Isusova kuća, međutim, dodaje da je teško naći dokaz koji doseže 2000 godina unazad, dodaje Daily Mail.

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy