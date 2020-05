Pronađena još jedna vrsta virusa korona

Najnovija istraživanja ukazuju na to da je Kovid-19 najvjerovatnije evoluirao prirodnim putem, odnosno krenuo od šišmiša pa prešao na druge životinje sve dok nije razvio potrebne mutacije za prelazak na čovjeka i pokretanje globalne pandemije.

Naučnici su u najnovijem istraživanju poduprli ovu hipotezu pronalaskom još jedne vrste korona virusa kod šišmiša te uočavanjem specifičnih mutacija koje umeću genetski materijal u virusni genom. Takve mutacije pokazuju da ovakve promjene u genomu, gdje dolazi do evolucije virusa, vrlo lako mogu nastati prirodnim putem, piše "Science Alert".

"Od kada se pojavio Kovid-19, postojale su razne spekulacije o tome da je taj virus stvoren u laboratoriji", rekao je mikrobiolog Veifeng Ši sa Univerziteta "Shandong First Medical University".

"Konkretno, neki su kazali kako umeci na S1/S2 djeluju vrlo neobično i da se možda radi o laboratorijskoj manipulaciji. Naš rad vrlo jasno pokazuje kako se ovakve promjene odvijaju u divljini, prirodnim putem", dodao je.

Novootkriveni soj korona virusa, koji je tim nazvao RmYN02, identifikovan je u drugoj polovini 2019. godine tokom analize 302 uzorka uzetih sa 227 šišmiša koji prebivaju u provinciji Junan u Kini. Naučnici su nakon proučavanja uzoraka otkrili dva gotovo kompletna nova genoma korona virusa - RmYN01 i RmYN02.

RmYN01 se slabo podudarao s korona virusom koji je uzrok trenutne pandemije (SARS-CoV-2). Ali to nije bio slučaj s RmYN02, koji 93,3% svog genoma dijeli s virusom SARS-CoV-2.

Što se tiče procesa umetanja, RmYN02 sadrži umetke aminokiselina na mjestu na kojem se sastaju dvije podjedinice S1 i S2. SARS-CoV-2 takođe ima umetke na S1 i S2. Mada se ne radi o istim aminokiselinama, ovi umeci pokazuju da do procesa umetanja može doći prirodnim putem.

Uprkos mnogim sličnostima ova dva korona virusa, ne znači da je RmYN02 direktni predak korona virusa koji je uzrokovao trenutnu globalnu pandemiju; posebno ako se uzme u obzir da se u važnom genu za vezanje receptora podudaraju u samo 61,3 odsto. Ali pronalaženje novih genoma korona virusa i dalje je vrlo važno jer nam može otkriti kako se virus SARS-CoV-2 razvio u ono što je danas.

"Naša studija je iznova potvrdila da su šišmiši, posebno oni roda Rhinolophidae (potkovnjaci), važni prirodni rezervoari korona virusa i da se u njima nalaze, koliko nam je do sada poznato, najbliži rođaci virusa SARS-CoV-2", napisali su naučnici u svojoj studiji.

Do sada je virusu koji uzrokuje Kovid-19 najsličniji korona virus RaTG13, takođe pronađen kod šišmiša, s kojim se podudara u 96,1% RNK.

"Ni RaTG13 ni RmYN02 nisu direktni preci virusa SARS-CoV-2 jer još uvijek postoji evolucijski jaz između tih virusa", objašnjava Ši.

"Naše istraživanje ukazuje na to kako su potrebne daljnje studije i uzorkovanje više vrsta divljih životinja kako bismo otkrili viruse koji su još sličniji virusu SARS-CoV-2. Možda nađemo i njegove direktne pretke, što nam može puno toga reći o tome kako je ovaj virus prešao na ljude", dodao je.

Istraživanje nazvano "A novel bat coronavirus closely related to SARS-CoV-2 contains natural insertions at the S1/S2 cleavage site of the spike protein" objavljeno je u časopisu "Current Biology".

(Index.hr)