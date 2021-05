Pronađena kost mamuta iz ledenog doba

Roneći u rijeci, na Floridi, ronioci su pronašli mamutovu kost za koju se pretpostavlja da datira iz ledenog doba. Paleontolozi smatraju da je ova kost jedan od posljednjih ostataka mamuta koji su naseljavali ove prostore.

Paleontolozi amateri, Derek Demeter i Henri Sadler, u rijeci su pronašli mamutovu kost tešku oko 22 kilograma i dugačku 1,2 metra.

Vjeruje se da je kost stara 100.000 godina i da je pripadala kolumbijskom mamutu, koji je živio na prostoru Floride.

"Kada sam vidio kost, znao sam da sam pronašao nešto nevjerovatno", istakao je Derek, direktor Planetarijuma na Koledžu "Seminol".

Mamutova kost biće izložena u učionici u kojoj predaje Henri Sadler. Napominje da je to jako važno za djecu koja mogu da osjete istoriju prirodnog svijeta, prenosi RTS.

U istoj rijeci, paleontolozi amateri, pronašli su i ostatke izumrlog morskog psa i zub izumrle sabljozube mačke.

Neka od otkrića ovih paleontologa amatera čuvaju se u Prirodnjačkom muzeju na Floridi.

