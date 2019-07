Pronađene dvije vikinške brodske grobnice

STOKHOLM - Dvije nespaljene vikinške brodske grobnice pronađene su u blizini sela Gamla Upsala, koje je jedno od najvažnijih drevnih vikinških i paganskih mjesta u Švedskoj, saopšteno je iz Nacionalnog istorijskog muzeja Švedske.

Arheolog Nacionalnog muzeja Anton Sajler izjavio je da se radi o jedinstvenom otkriću, uz podsjećanje da je posljednja slična grobnica otkrivena 1973. godine, te da nema mnogo ovakvih brodova koji su netaknuti.

On je za državnu televiziju SVT naglasio da su na ovaj način sahranjivani samo najugledniji članovi tadašnjeg društva, te da su takve grobnice bile dostupne samo za visokorangirane članove ratničke aristokratije.

Tijlo muškarca je u jednoj od dvije grobnice sahranjeno sa velikim brojem predmeta, kao što je oružje, štitovi i češalj. Međutim, u grobovima su pronađeni i ostaci životinja, uključujući konja i psa, koji su očigledno pripadali osobi koja je tu sahranjena.

Iako naizgled neoštećeno tijelo, ispostavilo se da postoji velika rupa u glavi, prenio je "Sputnjik".

"On je ubijen. Ubijeđena sam da je ovo povreda nanesena mačem. Ono što me zadivljuje jeste to da ne možemo da pronađemo dio lobanje koji nedostaje", izjavila je osteolog Karolin Arsini.

Iako tačan period iz kog potiču grobnice nije jasan, većina ovakvih grobova datira iz vikinškog doba, koje je trajalo od 739. do 1066. godine ili iz perioda od 500. do 793. godine.