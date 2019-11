Pronađene kosti 14 mamuta od prije 14.000 godina

Oko 800 kostiju najmanje 14 mamuta za koje se vjeruje da su živjeli prije više od 14.000 godina pronađeno je u centralnom Meksiku, saopštio je meksički Institut za antropologiju i istoriju.

Kosti gigantskih sisara biljojeda pronađene su u Tultepeku, u državi Meksiko, oko 45 kilometara od prestonice Meksika. U saopštenju instituta se navodi da je riječ o "najvećem otkriću ove vrste" do danas.

Paleontolozi procjenjuju da je na ovom području živjelo najmanje pet stada mamuta, ali i druge životinje i ljudi. Kosti mamuta otkrivene su i ranije u istom dijelu Meksika, tokom iskopavanja potrebnih za izgradnju metroa u Meksiko Sitiju sedamdesetih godina 20. vijeka.

