Pronađeno 250 novčića iz 12. i 13. vijeka

Kutija sa 250 novčića, uključujući neke koji datiraju iz 12. vijeka, iz perioda gruzijske kraljice Tamare, pronađena je u ruševinama Samšvildea, ograđenog grada i arheološke lokacije u južnoj Gruziji, saopšteno je iz gruzijskog Ministarstva za obrazovanje, kulturu i sport.

Novčići su pronađeni u drvenoj kutiji zakopanoj ispod poda dvorane utvrđenog grada.

U saopštenju se navodi da su pojedini novčići iz perioda vladavine troje gruzijskih monarha Giorgija Trećeg Gruzijskog, koji je vladao od 1156. do 1184. godine, kraljice Tamare, čija je vladavina trajala od 1184. do 1213. godine i Georgija Šestog, koji je bio kralj Gruzije od 1213. do 1223. godine.

Iz Ministarstva navode da je na jednom od novčića napisano "Velika kraljica, slava zemlje i vjere, Tamara, kćerka Georgija, pratioca mesije", javio je TASS.

U saopštenju se dodaje da su u kutiji, zajedno sa novčićima, pronađene bakarne poluge i ploča sa kalupom za ručnu izradu novčića.

Samšvilde je jedan od najstarijih utvrđenih gradova u Gruziji, koji je sagrađen u 3. vijeku prije nove ere i nalazi se na listi Nacionalne baštine Gruzije.